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Полеты Ту-154 временно приостановлены

Ограничение будет действовать до выяснения причин трагедии над Черным морем 25 декабря

Полеты самолетов Ту-154 временно приостановлены до первоначальных выводов комиссии о причинах крушения самолета Министерства обороны России 25 декабря над Черным Морем. Об этом заявил Сергей Байнетов, начальник Службы безопасности полетов авиации ВС РФ.

Байнетов также отметил, что уровень квалификации экипажа рухнувшего Ту-154 соответствовал выполнению поставленных задач, сообщает агентство ПРАЙМ.

Борт Ту-154 Министерства обороны России потерпел крушение над Черным морем утром 25 декабря, направляясь в Сирию. На борту самолета находилось 92 человека.

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Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Полеты Ту-154 временно приостановлены

Ограничение будет действовать до выяснения причин трагедии над Черным морем 25 декабря

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