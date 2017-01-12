BuzzFeed решил извлечь выгоду из нападок Трампа

Генеральный директор интернет-издания BuzzFeed Джона Перетти ответил на критику, прозвучавшую в адрес СМИ из уст избранного президента США Дональда Трампа на его вчерашней пресс-конференции, передает The Hill.

По словам Перетти, решение опубликовать анонимный доклад, в котором говорилось о якобы имеющемся в распоряжении российских спецслужб компромате на Трампа, было принято им самим и главным редактором BuzzFeed Беном Смитом.

Они оба, как заверил гендиректор издания, сочли этот материал стоящим доведения до сведения общественности.

Реагировать на критику со стороны Трампа, который назвал новости BuzzFeed «кучей мусора», а сотрудников редакции «очень нечестными людьми», Перетти принципиально не собирается.

Более того, владельцы издания решили извлечь выгоду из выпада Трампа в их адрес и уже начали продавать в своем интернет-магазине футболки с фразой избранного президента США о «куче мусора».

«Мы не будем отвечать на это резонансное заявление. Мы будем делать то, что мы делаем лучше всего — выдавать эффективную журналистику», — добавил гендиректор BuzzFeed.

Как ранее сообщали «Известия», авторство скандального доклада в итоге приписали бывшему сотруднику британской разведке Кристоферу Стилу, который после выхода в отставку стал совладельцем частной компании, занимающейся расследованиями и обеспечением безопасности.