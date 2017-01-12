СМИ узнали имя автора доклада о российском компромате на Трампа

Доклад о том, что российские спецслужбы якобы располагают компроматом на избранного президента США Дональда Трампа, был подготовлен бывшим сотрудником британской разведки Кристофером Стилом, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, Стилу 52 года, он руководит частной компанией Orbis Business Intelligence, которая специализируется на расследованиях и обеспечении безопасности.

WSJ со ссылкой на собственный осведомленный источник утверждает, что именно Кристофер Стил написал тот доклад о компромате на Трампа, который был опубликован изданием BuzzFeed и упоминался в эфире телеканала CNN со ссылкой на анонимных американских чиновников.

Трамп в ходе состоявшейся накануне пресс-конференции заявил, что опубликовавшие доклад о компромате на него СМИ ждет возмездие, к которому им уже сейчас следует готовиться. По словам политика, он на посту главы государства будет ждать от журналистов честности.

Как ранее сообщали «Известия», Трамп опроверг наличие у ФСБ компромата на него и заверил, что РФ его никогда не шантажировала.