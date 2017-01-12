Пострадавший в результате взрыва газа в Саратове скончался в больнице

В одной из больниц Саратова скончался мужчина, пострадавший в результате взрыва газа в жилой многоэтажке на Московском шоссе. Он получил ожоги 90% тела.

Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Саратову.

Взрыв бытового газа произошел накануне, спровоцировав пожар в доме в Ленинском районе.

Были эвакуированы 16 жильцов, пострадали 13 человек. В больницах города остаются шесть пострадавших, среди них двое детей.

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