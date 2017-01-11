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Путин поручил Медведеву поддержать пострадавших при взрыве в Саратове

Дмитрию Медведеву поручено обсудить вопросы оказания помощи с губернатором региона Валерием Радаевым

Фото: пресс-служба президента РФ/kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву обсудить с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым вопросы оказания помощи пострадавшим при взрыве газа в жилом доме в Саратове.

«Дмитрий Анатольевич, переговорите, пожалуйста, с губернатором, если нужна будет помощь, поддержите», — сказал Путин на совещании с членами правительства.

Напомним, взрыв произошел в одной из квартир дома в Ленинском районе города. Пострадали 11 человек, в том числе двое детей.

В результате взрыва в доме были выбиты стекла в подъезде и повреждены перегородки в одной из квартир.

Спасатели эвакуировали из дома 16 человек. Для жителей организовали пункт временного размещения.

По факту взрыва СК начал доследственную проверку.

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Известия // среда, 11 января 2017 года

Путин поручил Медведеву поддержать пострадавших при взрыве в Саратове

Путин поручил Медведеву поддержать пострадавших при взрыве в СаратовеДмитрию Медведеву поручено обсудить вопросы оказания помощи с губернатором региона Валерием Радаевым

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