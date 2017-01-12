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Четверг,
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Топилин: в 2017 году пенсионный возраст повышать не будут

По словам главы Минтруда, власти пока не планируют принимать меры

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев

Повышать пенсионный возраст в 2017 году не планируется. Об этом заявил глава Минтруда России Максим Топилин на встрече с журналистами в четверг.

«В 2017 году этого не произойдет», — ответил он на соответствующий вопрос.

Напомним, в настоящий момент мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.

В сентябре 2016 года депутаты от КПРФ внесли в Госдуму проект запрета на повышение пенсионного возраста до января 2025 года. Позднее вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что предложение в правительстве не обсуждается.

Ранее со ссылкой на презентацию ПФР сообщалось, что российские власти прорабатывают вопрос постепенного повышения пенсионного возраста с 2019 года. Позже Пенсионный фонд опроверг эту информацию.

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Известия // четверг, 12 января 2017 года

Топилин: в 2017 году пенсионный возраст повышать не будут

Топилин: в 2017 году пенсионный возраст повышать не будутПо словам главы Минтруда, власти пока не планируют принимать меры

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