Топилин: в 2017 году пенсионный возраст повышать не будут

Повышать пенсионный возраст в 2017 году не планируется. Об этом заявил глава Минтруда России Максим Топилин на встрече с журналистами в четверг.

«В 2017 году этого не произойдет», — ответил он на соответствующий вопрос.

Напомним, в настоящий момент мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.

В сентябре 2016 года депутаты от КПРФ внесли в Госдуму проект запрета на повышение пенсионного возраста до января 2025 года. Позднее вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что предложение в правительстве не обсуждается.



Ранее со ссылкой на презентацию ПФР сообщалось, что российские власти прорабатывают вопрос постепенного повышения пенсионного возраста с 2019 года. Позже Пенсионный фонд опроверг эту информацию.