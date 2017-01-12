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Шойгу: в перспективе высокоточное оружие заменит ядерное вооружение

Основу группировки носителей высокоточного оружия РФ к 2021 году составят корабли с крылатыми ракетами «Калибр»

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе лекции для руководящего состава военного ведомства заявил, что через четыре года основой российской группировки высокоточного оружия станут корабли с крылатыми ракетами «Калибр».

Шойгу указал, что в состав ВМФ поступают современные многоцелевые надводные корабли и подводные лодки, оснащенные этим комплексами. Он также отметил, что одновременно с этим происходит модернизация уже находящихся в боевом составе флота кораблей и подлодок.

По словам главы российского военного ведомства, в перспективе высокоточное оружие, такое как «Калибр», может заменить ядерные вооружения как фактор стратегического сдерживания.

По убеждению Шойгу, такой переход поможет сделать меры доверия в мире более крепкими и приведет к тому, что напряженность в мире снизится.

«К 2021 году более чем в четыре раза планируется повысить боевые возможности отечественных стратегических неядерных сил, что даст возможность в полной мере решать задачи неядерного сдерживания», — резюмировал министр обороны.

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    Известия // четверг, 12 января 2017 года

    Шойгу: в перспективе высокоточное оружие заменит ядерное вооружение

    Основу группировки носителей высокоточного оружия РФ к 2021 году составят корабли с крылатыми ракетами «Калибр»

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