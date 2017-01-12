Песков: дислокация бронетехники США в Польше — угроза для РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что размещение в Польше американских танков и бронетехники воспринимается Россией негативно и расценивается как угроза.

«Любая страна наращивание иностранного военного присутствия у своих границ может воспринимать и будет воспринимать негативно. Именно таким образом мы это и воспринимаем. Мы смотрим на это как на угрозу для нас и как на действия, которые угрожают нашим интересам, нашей безопасности», — заявил представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что речь идет о том, что «третья страна наращивает свое военное присутствие у наших границ в Европе».

Пресс-секретарь президента также обратил внимание на то, что количество военного контингента не играет большой роли.

«Тысяча или 10 тыс. — речь идет о наращивании военного присутствия, тут нечего добавлять», — резюмировал Песков.