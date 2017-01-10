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Около тысячи военнослужащих США прибыли в Польшу

Как сообщил представитель минобороны республики, на военной базе в Заганиве пройдет торжественная церемония приветствия американских военных

Минобороны Польши сообщило о прибытии в республику около 1 тыс. военных США в рамках миссии НАТО «Атлантическая решительность». Об этом сообщил представитель министерства Бартоломей Мищевич.

«Сегодня на нашей территории уже находится почти 1 тыс. американских солдат. Первая техника пересекла нашу границу еще вчера (9 января. — «Известия»)», — приводит ТАСС сообщение представителя минобороны Польши.

По случаю прибытия военнослужащих США на военной базе в Заганиве (Любуское воеводство) 14 января пройдет торжественная церемония, в которой примут участие премьер-министр Польши Беата Шидло и министр национальной обороны Антоний Мачеревич.

Ранее американские СМИ сообщили о прибытии в Польшу первой партии танков армии США.

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Известия // вторник, 10 января 2017 года

Около тысячи военнослужащих США прибыли в Польшу

Как сообщил представитель минобороны республики, на военной базе в Заганиве пройдет торжественная церемония приветствия американских военных

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