Регионы могут получить беспроцентные кредиты

В механизме бюджетной поддержки регионов в 2017 году планируются кардинальные изменения. Реформа затронет как набор инструментов господдержки, которые могут дополниться беспроцентными кредитами, так и саму логику помощи федерального центра, делающего упор на целевой характер финансирования. Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Минфина, ведомство даст субъектам больше денег, но поставит перед ними четкие цели по бюджетной консолидации и экономическому росту.

Всего Минфин в этом году выдаст 1,6 трлн рублей межбюджетных трансфертов регионам, сообщили «Известиям» в ведомстве Антона Силуанова. Основные механизмы формально остаются прежними: бюджетные кредиты, дотации на выравнивание и целевые субсидии. Однако смысл некоторых из них существенно меняется.

— С 1 января применяется новый механизм предоставления основного «бюджетообразующего» межбюджетного трансферта субъектам — дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, — сообщили в пресс-службе ведомства.



В министерстве отметили, что с регионами — получателями дотаций будут заключены соглашения, содержащие меры по росту налоговых и неналоговых доходов, бюджетной консолидации и экономическому развитию регионов.

По словам сотрудников министерства, ближайшим аналогом этого механизма являются целевые субсидии. Теперь регионы будут нести ответственность за недостижение показателей, возвращая в федеральный бюджет средства, использованные с низкой эффективностью. В этом году регионам будет выделено 200 млрд рублей бюджетных кредитов.

— Из объема кредитов 2017 года 150 млрд рублей распределено до начала финансового года пропорционально объему погашения долгов регионов в 2017 году, — добавили в Минфине. — Вместе с тем срок предоставления бюджетных кредитов увеличен с трех до пяти лет, что, по ожиданиям ведомства, позволит снизить долговую нагрузку на регионы по ежегодному погашению бюджетных кредитов.

Главной интригой нового года будет вопрос о возможности запуска беспроцентных кредитов. В начале января президент Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря разработать новые меры поддержки бюджетов регионов, среди которых должны быть механизмы финансовой помощи и снижение ставок по коммерческим кредитам.

Как сообщил «Известиям» осведомленный источник в Министерстве финансов, речь может идти о беспроцентных кредитах, хотя пока вопрос об их финансировании в рамках бюджета-2017 остается открытым. При этом он подчеркнул: в новом году средств на поддержку регионов направляется достаточно, чтобы снять возникающую напряженность, связанную прежде всего с уровнем долговой нагрузки.

— Для беспроцентных кредитов регионам нужно определить их целевое назначение, условия предоставления. Это смогут быть только самые нуждающиеся регионы, — предположил собеседник «Известий».



При этом он считает, что запускать инструмент следует уже в этом году, чтобы эффект можно было ощутить в 2018-м.

— Бюджетные кредиты и сегодня почти бесплатны, ведь они предоставляются по ставке 0,01%, — отметил руководитель группы суверенных и региональных рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Андрей Пискунов. — Возможно, речь пойдет именно о снижении доли дорогих или коротких долгов регионов без нарушения нормативов по долгу. Вместо того чтобы менять регуляторные требования, федеральный центр решил предоставить некую форму адресной поддержки на возвратной основе.

По мнению Андрея Пискунова, наибольший интерес вызывают условия предоставления такой формы поддержки.

— Будут ли они более жесткими, чем по бюджетным кредитам? Если да, то региону нет смысла из-за экономии в 0,01% брать на себя невыполнимые обязательства по снижению долга. Возможно, они будут предоставляться только на погашение долга и решать конкретную задачу закредитованных субъектов. Либо их станут предоставлять на общее финансирование дефицита бюджета, — перечислил Андрей Пискунов вопросы к новому инструменту поддержки субъектов РФ.

Ситуация с региональными бюджетами давно вызывает опасения депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, Счетной палаты и экспертов. В некоторых субъектах объем накопленного долга превышает 100% собственных доходов за год. Вопрос региональных долгов уже неоднократно попадал в поле зрения федеральных властей, которые даже были вынуждены пойти на некоторое смягчение требований в отношении темпов выполнения указов по индексации зарплат в бюджетной сфере. По оценкам S&P, доля федеральной помощи достигла 15% в доходах регионов и 3% в их валовом продукте.

Дотации на выравнивание позволяют сократить разрыв между богатыми и бедными регионами по уровню бюджетных доходов на человека с 40 до 12 – 15 раз, оценивают в S&P. Финансовые показатели регионов снижаются с 2012 года, а диспропорции между субъектами сохраняются. В агентстве считают трудновыполнимой задачу по снижению дефицита региональных бюджетов вдвое до 2019 года. Вместе с тем аналитики признают, что разработанные Минфином меры помогут ее решению.