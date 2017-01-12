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Водителей могут начать навсегда лишать прав за отказ пропустить скорую

В настоящее время сумма штрафа за данное нарушение составляет 500 рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

За отказ водителя пропустить машину скорой помощи в ближайшем будущем могут начать лишать прав пожизненно. С соответствующим предложением выступили парламентарии Госдумы РФ. Уже ведется подготовка законопроекта, ужесточающего наказание для автомобилистов до уголовного.

Поводом для таких радикальных мер послужил случай, произошедший в Петропавловске-Камчатском. Как ранее писали «Известия», пациент скончался, не дождавшись скорой помощи. Медики не смогли вовремя прибыть на вызов, поскольку автоледи за рулем автомобиля, который перекрыл проезд, отказалась пропустить карету скорой помощи. Просьбу освободить путь девушка проигнорировала, а ее пассажир вышел из авто и стал угрожать врачам.

Инцидент затянулся на 10 минут, которых не хватило, чтобы спаси жизнь 21-летнему мужчине, обратившемуся за медицинской помощью. Он скончался, не дождавшись медиков.

В настоящее время действующее законодательство предусматривает для автохамов штраф в 500 рублей за отказ пропустить скорую помощь, сообщает телеканал «Звезда».

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Известия // четверг, 12 января 2017 года

Водителей могут начать навсегда лишать прав за отказ пропустить скорую

Водителей могут начать навсегда лишать прав за отказ пропустить скоруюВ настоящее время сумма штрафа за данное нарушение составляет 500 рублей

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