Новые кареты скорой помощи получила Вологодская область

Вологодская область получила новые кареты скорой помощи. Их передали в центральные районные больницы восьми отдаленных районов, сообщили в пресс-службе областного правительства.

В частности, новые машины получили медицинские учреждения Белозерского, Бабаевского, Вашкинского, Вожегодского, Великоустюгского, Междуреченского, Усть-Кубинского и Чагодощенского районов.

Всего за последние годы медицинские учреждения Вологодской области получили более 200 современных автомобилей, оснащенных навигационной спутниковой системой ГЛОНАСС и современным оборудованием для оказания экстренной и неотложной помощи, информирует Сpv.Ru.

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