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Находящийся под подпиской о невыезде певец Новиков уехал из России

По информации журналистов, артист улетел на отдых в Объединенные Арабские Эмираты

Певец Александр Новиков, в настоящий момент находящийся под подпиской о невыезде, уехал за границу на несколько дней. Об этом говорится в письме артиста, опубликованном на странице «Александр Новиков. Сайт поклонников творчества» в соцсети «ВКонтакте».

«Уехал заграницу на пять дней по личным делам. Подписка о невыезде не ограничивает в перемещениях. Единственное, надо извещать по телефону следователя, куда поехал и когда вернусь», — говорится в сообщении.

Новиков уточнил, что ни один из предстоящих концертов не будет отменен.

В настоящий момент певец находится на отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах, передает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на местные СМИ.

В декабре Новиков был отправлен под домашний арест. Позднее Свердловский областной суд по жалобе адвоката музыканта и прокуратуры отменил эту меру пресечения.

Напомним, артиста обвиняют в хищении 35,6 млн рублей у 65 дольщиков жилищного кооператива «Бухта Квинс». Сам Новиков своей вины не признает.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Находящийся под подпиской о невыезде певец Новиков уехал из России

По информации журналистов, артист улетел на отдых в Объединенные Арабские Эмираты

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