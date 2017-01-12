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СКР возбудил уголовное дело после гибели росгвардейцев в Чечне

Двое военнослужащих были убиты в ходе спецоперации в Курчалоевском районе республики

В Чечне возбудили уголовное дело после гибели в ходе спецоперации 11 января двух военнослужащих Росгвардии, сообщает пресс-служба управления СК РФ по региону.

Дело возбуждено по статьям «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «Участие в незаконном вооруженном формировании», «Незаконный оборот оружия».

Ранее сообщалось, что во время спецоперации, прошедшей в Курчалоевском районе Чечни, погибли двое военнослужащих.

Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ходе спецоперации в населенных пунктах Курчалоевского района были ликвидированы четыре боевика.

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Известия // четверг, 12 января 2017 года

СКР возбудил уголовное дело после гибели росгвардейцев в Чечне

Двое военнослужащих были убиты в ходе спецоперации в Курчалоевском районе республики

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