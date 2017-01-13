Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
13 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   День в истории   |     |   написать авторам

Газета «без прописки» и царь-журналист: у истоков печати в России

13 января 1703 года в Москве вышел номер первой печатной газеты, а с 1991 года в этот день в России отмечается День российской печати

Фото: РИА Новости/Ю. Кравчук

13 января 1703 года в Москве вышел номер первой печатной газеты, начавшей издаваться в империи с относительной регулярностью. Издание, тогда скрупулезно озаглавленное как «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах», впоследствии не раз сменит имя и даже город «прописки», однако именно оно даст начало Дню российской печати, который официально отмечается в России в этот день с 1991 года.

В профессиональный праздник сотрудников отечественной печати «Известия» пишут о том, с чего начиналось газетное дело в России. 

Газета для узкого круга лиц

Первые периодические (хотя и непечатные) издания, впрочем, появились в империи задолго до Петра I — еще в XVII веке элита русского общества поняла, что без собственного источника информации, в котором были бы собраны главные государственные и иностранные новости, вершить дела сложно. И на Руси начался выпуск специальной рукописной газеты, получившей название «Вести-Куранты». Поскольку каждый номер изготавливался вручную, круг читателей этого издания был сильно ограничен: читали «Куранты» царь и бояре.

Петр I же, придя к власти и взявшись за масштабные реформы, пришел к выводу, что настало время сделать шаг вперед — и издал указ о выпуске первой в России публичной печатной газеты.

Царь — редактор

Так, 13 января 1703 года на свет появился первый «регулярный» номер будущих «Санкт-Петербургских ведомостей». Его первым редактором, учитывая всю значимость нововведения для государства, стал директор московского Печатного двора Федор Поликарпов-Орлов.

Ведущим же литературным сотрудником, а по совместительству и редактором нового издания стал сам Петр I — именно его руке принадлежали большинство статей в первых номерах издания, он же вместе с Поликарповым-Орловым редактировал большую часть номеров. Первыми рядовыми авторами газеты стали Борис Волков и Яков Синявич. 

Газета «без постоянной прописки»

Строго говоря, публичной при этом назвать газету было сложно. Как и в случае с большинством начинаний Петра I, прививалась привычка к чтению газет медленно, и поначалу экземпляры чаще всего «выдавались народу безденежно». Основная аудитория газеты, хотя и несколько расширилась с допетровских времен, еще долгие годы состояла из знати и чиновников, которым читать ее приходилось по долгу службы — приобретать книги и газеты служащих ведомств обязал царь, а знати отставать от них было негоже.

Периодическим новое издание тоже стало не сразу — сперва, несмотря на указ, номера выходили нерегулярно, часто с большими разрывами во времени, к тому же в разных городах. И от того газета легко и часто меняла свое название, превращаясь то в «Петербургские ведомости», то в «Московские ведомости», а то и в «Ведомости Российские». Всё это, по сути, оставалось одним и тем же изданием, тираж которого на первых порах составлял от 150 до 4 тыс. экземпляров — в зависимости от обстоятельств.

Подписка в виде опыта

К 1728 году первая газета перешла в руки Академии наук и окончательно закрепила за собой название «Санкт-Петербургские ведомости». В Москве в это время уже наладили выпуск собственных «Московских ведомостей», которые выходили при университете дважды в неделю.

Однако по-настоящему печатное дело Петра I расцвело уже в следующем, XIX веке: в 1811 году появилась первая в России провинциальная газета «Казанские ведомости», за ними последовали издания в Астрахани и Одессе. В 1870 году, когда число газет и журналов в империи уже заметно возросло, власти пошли на необычный эксперимент — в почтовых учреждениях было решено «устроить в виде опыта прием подписки на периодические издания — как русские, так и иностранные». Опыт, как известно, удался: подписка пережила империю и пришедший ей на смену СССР и существует в почтовых отделениях по сей день.

А печатное дело продолжало шириться — и к 1914 году в России выходило уже больше 3 тыс. периодических изданий.

От «Санкт-Петербургских ведомостей» к «Правде»

Профессиональный праздник у отечественной печати появился уже после революции, в 1917 году. Однако честь отдать празднику свой день рождения была передана газете «Правда», выпуск которой начался 5 мая 1912 года — именно в этот день в течение следующих 74 лет в СССР отмечался День советской печати. В 1991 году дата праздника была перенесена на 13 января, а сам праздник переименован в День российской печати. 

К началу 2010-х годов, по данным исследователей, в России было зарегистрировано свыше 50 тыс. печатных изданий — в два раза больше, чем в 2000 году, и в десятки раз больше, чем в Российской империи. Но — каждое по-своему — все они вышли из-под пера царя Петра, Федора Поликарпова-Орлова и журналистов Бориса Волкова и Якова Синявича, работавших над первой печатной газетой в России в начале далекого 1703 года. 

Читайте также:

День рождения Нового года: как отмечали праздник при Петре I

Передовицы десятилеток: новогодние номера «Известий»

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Газета «без прописки» и царь-журналист: у истоков печати в России

Газета «без прописки» и царь-журналист: у истоков печати в России13 января 1703 года в Москве вышел номер первой печатной газеты, а с 1991 года в этот день в России отмечается День российской печати

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Анна Кузнецова

детский омбудсмен

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат ГД

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке