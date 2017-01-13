Газета «без прописки» и царь-журналист: у истоков печати в России

13 января 1703 года в Москве вышел номер первой печатной газеты, начавшей издаваться в империи с относительной регулярностью. Издание, тогда скрупулезно озаглавленное как «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах», впоследствии не раз сменит имя и даже город «прописки», однако именно оно даст начало Дню российской печати, который официально отмечается в России в этот день с 1991 года.

В профессиональный праздник сотрудников отечественной печати «Известия» пишут о том, с чего начиналось газетное дело в России.

Газета для узкого круга лиц

Первые периодические (хотя и непечатные) издания, впрочем, появились в империи задолго до Петра I — еще в XVII веке элита русского общества поняла, что без собственного источника информации, в котором были бы собраны главные государственные и иностранные новости, вершить дела сложно. И на Руси начался выпуск специальной рукописной газеты, получившей название «Вести-Куранты». Поскольку каждый номер изготавливался вручную, круг читателей этого издания был сильно ограничен: читали «Куранты» царь и бояре.

Петр I же, придя к власти и взявшись за масштабные реформы, пришел к выводу, что настало время сделать шаг вперед — и издал указ о выпуске первой в России публичной печатной газеты.

Царь — редактор

Так, 13 января 1703 года на свет появился первый «регулярный» номер будущих «Санкт-Петербургских ведомостей». Его первым редактором, учитывая всю значимость нововведения для государства, стал директор московского Печатного двора Федор Поликарпов-Орлов.



Ведущим же литературным сотрудником, а по совместительству и редактором нового издания стал сам Петр I — именно его руке принадлежали большинство статей в первых номерах издания, он же вместе с Поликарповым-Орловым редактировал большую часть номеров. Первыми рядовыми авторами газеты стали Борис Волков и Яков Синявич.

Газета «без постоянной прописки»

Строго говоря, публичной при этом назвать газету было сложно. Как и в случае с большинством начинаний Петра I, прививалась привычка к чтению газет медленно, и поначалу экземпляры чаще всего «выдавались народу безденежно». Основная аудитория газеты, хотя и несколько расширилась с допетровских времен, еще долгие годы состояла из знати и чиновников, которым читать ее приходилось по долгу службы — приобретать книги и газеты служащих ведомств обязал царь, а знати отставать от них было негоже.

Периодическим новое издание тоже стало не сразу — сперва, несмотря на указ, номера выходили нерегулярно, часто с большими разрывами во времени, к тому же в разных городах. И от того газета легко и часто меняла свое название, превращаясь то в «Петербургские ведомости», то в «Московские ведомости», а то и в «Ведомости Российские». Всё это, по сути, оставалось одним и тем же изданием, тираж которого на первых порах составлял от 150 до 4 тыс. экземпляров — в зависимости от обстоятельств.

Подписка в виде опыта

К 1728 году первая газета перешла в руки Академии наук и окончательно закрепила за собой название «Санкт-Петербургские ведомости». В Москве в это время уже наладили выпуск собственных «Московских ведомостей», которые выходили при университете дважды в неделю.



Однако по-настоящему печатное дело Петра I расцвело уже в следующем, XIX веке: в 1811 году появилась первая в России провинциальная газета «Казанские ведомости», за ними последовали издания в Астрахани и Одессе. В 1870 году, когда число газет и журналов в империи уже заметно возросло, власти пошли на необычный эксперимент — в почтовых учреждениях было решено «устроить в виде опыта прием подписки на периодические издания — как русские, так и иностранные». Опыт, как известно, удался: подписка пережила империю и пришедший ей на смену СССР и существует в почтовых отделениях по сей день.

А печатное дело продолжало шириться — и к 1914 году в России выходило уже больше 3 тыс. периодических изданий.

От «Санкт-Петербургских ведомостей» к «Правде»

Профессиональный праздник у отечественной печати появился уже после революции, в 1917 году. Однако честь отдать празднику свой день рождения была передана газете «Правда», выпуск которой начался 5 мая 1912 года — именно в этот день в течение следующих 74 лет в СССР отмечался День советской печати. В 1991 году дата праздника была перенесена на 13 января, а сам праздник переименован в День российской печати.

К началу 2010-х годов, по данным исследователей, в России было зарегистрировано свыше 50 тыс. печатных изданий — в два раза больше, чем в 2000 году, и в десятки раз больше, чем в Российской империи. Но — каждое по-своему — все они вышли из-под пера царя Петра, Федора Поликарпова-Орлова и журналистов Бориса Волкова и Якова Синявича, работавших над первой печатной газетой в России в начале далекого 1703 года.