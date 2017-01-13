СМИ: Выйти на след боевиков в Чечне помогла переписка в WhatsApp

Нейтрализованных в среду в Чечне боевиков удалось найти, в том числе, благодаря вскрытию их переписки в мессенджере WhatsApp, где террористы создали собственную группу, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

В сообщении сказано, что переписка в WhatsApp подтвердила имевшуюся у силовиков информацию о готовящейся вылазке боевиков в селении Цоци-Юрт Курчалойского района. Террористы, в частности, создали в мессенджере собственную группу, пишет «Коммерсантъ».

Также сообщается, что перед начало операции абонентам республики было отправлено сообщение с просьбой удалить чаты о религии и на другие темы, которые могут вызвать подозрение у правоохранителей.

«Останавливая для проверок молодых людей, полицейские досматривали не только багажники автомобилей, но и внимательно изучали содержание чатов в гаджетах», — пишет издание.

В среду глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Курчалоевском районе республики прошла спецоперация, в результате которой были уничтожены четыре боевика. В хоже нейтрализации бандитов погибли двое военных.

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