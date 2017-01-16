Битва Муромца с бандеровцами

Если бы мне, очкастому ученику советской школы, сообщили, что в 2017 году минобороны Украины вступит в схватку с «Почтой России» за место рождения Ильи Муромца, который якобы родился не в Муроме, а под Черниговом, я бы не поверил. В 2017-м? Когда человечество, достигнув расцвета, полетит, согласно Станиславу Лему и Ивану Ефремову, к туманности Андромеды?

Дело в том, что в школе я читал не только фантастику. Мои учительница истории Мариванна и учительница русского языка Галинантонна успели вдолбить мне базовые понятия, которые в данном случае могут быть сведены к тому, что Илья Муромец — персонаж былинный, сказочный. Образ, как и Владимир, его князь, собирательный. И Киевская Русь, в которой не водилось не только, страшно сказать, украинцев, но и белорусов с русскими, воспринималась мной как легендарная общая родина, героям которой вряд ли можно присвоить современные почтовые индексы.

Много лет спустя я получил подтверждение своим базовым знаниям. Илья, обладавший могучим здоровьем и ближневосточным долголетием, активно борется с врагами Руси на протяжении веков.

Вот он, «ярло» (образно говоря, солнечное сплетение дружины некоего Владимира), сбивает с коня витязя Хильдебранда — и гунны, возглавляемые Аттилой, обращаются вспять. Это, заметим, век этак пятый.

А вот Илья в веке приблизительно восьмом побеждает Жидовина-богатыря, дерзкого «вора, собаку и нахвальщину» из Хазарского каганата, осмелившегося проехать мимо Киева, не уплатив пошлины Алеше Поповичу, министру тогдашних финансов.

А вот мощи святого Ильи, который, между прочим, покровитель Стратегических ракетных войск России, что лежат в Киево-Печерской лавре. Это означает, граждане, что служил он Владимиру Мономаху и опочил никак не ранее века XII. Между делом древнерусский богатырь вместе с менее известными Василием Долгополым и Гришкой Боярским (чья прописка почему-то никого не волнует) истребил Соловья-разбойника, Идолище Поганое, Тугарина Змеевича.

Но наисовременнейшая история про богатыря, виртуала и твиттербота «Держредагування», что означает «Госредактирование», отследившего, как минобороны Украины внесло правки в «Википедию», дабы присвоить себе Илью Муромца, сама достойна былины. Деяние это вполне может быть поставлено в один ряд со взломом Алешей Поповичем (именуемым в миру Биланом, и опять-таки верным соратником Владимира) серверов Демократической партии Америки. Такие теперь подвиги: то ли подвиг, то ли фейк.

Возразят: во времена интернета мифу не место, всё задокументировано и уложено в ячейки компьютерной памяти. Будущие поколения никак не смогут совместить Идолище Поганое с Бараком Обамой. Отвечу: мало мы с Мариванной знали про будущее. Ум ограничен, невежество — нет. В головах некоторых сегодняшних школьников Александр Невский громит тевтонцев под Ленинградом. «Исправления», построенные на открытой вражде, на тайных хотелках, на приспичивших политических надобностях, лавинообразно вносятся нынче не только в «Википедию». В саму историю. В учебники. В головы. Только и успевай отстоять — панфиловцев, Космодемьянскую, Муромца. Былинникам речистым, многократно освежавшим свои летописи «по устным источникам», такое и не снилось.

Нет, ну в целом понятно, что происходит. Нынешняя украинская, прости Господи, власть ищет себе историческую опору, всячески дистанцируясь от России. Ющенко носился с трипольской культурой и древними украми — видимо, так воспаленному уму виделись сарматы (сказочная Баба-Яга, кстати, была их предводительницей на пенсии). Сарматы — предки, скорее, иранцев. Но кого волнуют эти нестыковки, если уж и Переяславская рада была ошибкой? Это при том, что тогда на Незалежной государственным языком был... Ну, догадайтесь. Украинский? Ага, сейчас. Польский. Согласно «майданной» версии, москали — колонизаторы и агрессоры — принесли на Украину революцию, голодомор, войну...

Из истории вычеркиваются «ненужные герои», это понятно. Но «нужных», опорных маловато. Бандера? Мазепа? Да, конечно, это новые светочи Украины, но нациста с предателем для еврофундамента как-то маловато. Поэтому идет ползучая приватизация великого, совместного русского наследия. Исключительно на Украину «прописывают» Гоголя, Чайковского, Вернадского. Зато, к примеру, министра иностранных дел, светлейшего князя Александра Безбородько, который любил говаривать, что в Европе без нашего соизволения ни одна пушка не палит, легко отдают России. Забирай своего имперца, хоть и родился он в Сумской области. Не вписывается он в «колониальную» концепцию. «Почтой России» одно время руководил, той самой, что Муромца не отдает. И большевистского педагога Антона Макаренко забирайте, и сталинского маршала Семена Тимошенко, даже Бориса Патона — он танки Т-34 прочно сваривал, способствовал победе Сталина в чуждой интересам бандеровской Украины войне с Гитлером. Еще вчера она называлась Великой Отечественной, но это было вчера. А вот былинного Муромца отдайте. А то навострились про него и соратников мультики снимать, детям головы морочить!

Нет, не отдадим. И дело тут не в Муроме. А в Киеве. История — штука долгая, разная, парадоксальная. Терпения требует и стойкости. Зафиксирован же случай, как Илья с Добрыней бились, из былины слова не выкинешь. Но после побратались и много чего, как мы знаем, доброго для Киевской Руси, совместной нашей прародины, сделали.

Они и с бандеровцами разберутся.