Песков прокомментировал инцидент со скорой на Камчатке

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что поведение водителя иномарки недопустимо и должно получить правовую оценку
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
В Кремле разделяют возмущение в связи с инцидентом на Камчатке, где машина скорой помощи не смогла попасть к умирающему больному из-за неадекватного водителя, перекрывшего дорогу.
«Здесь можно только солидаризироваться, безусловно, с осуждением подобных действий [водителя, не пропустившего «скорую»], солидаризироваться с тем, кто возмущен непропуском машины скорой помощи, конечно. Это абсолютно недопустимо», — сказал Песков журналистам.
Он добавил, что подобное поведение водителя должно получить соответствующую юридическую и правовую оценку.
Читайте также:
Возбуждено уголовное дело по факту смерти пациента на Камчатке
Водителя, не пустившего «скорую» к пациенту, требуют посадить в тюрьму