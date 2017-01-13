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Песков прокомментировал инцидент со скорой на Камчатке

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что поведение водителя иномарки недопустимо и должно получить правовую оценку

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

В Кремле разделяют возмущение в связи с инцидентом на Камчатке, где машина скорой помощи не смогла попасть к умирающему больному из-за неадекватного водителя, перекрывшего дорогу.

«Здесь можно только солидаризироваться, безусловно, с осуждением подобных действий [водителя, не пропустившего «скорую»], солидаризироваться с тем, кто возмущен непропуском машины скорой помощи, конечно. Это абсолютно недопустимо», — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что подобное поведение водителя должно получить соответствующую юридическую и правовую оценку.

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Известия // пятница, 13 января 2017 года

Песков прокомментировал инцидент со скорой на Камчатке

Песков прокомментировал инцидент со скорой на КамчаткеПресс-секретарь президента подчеркнул, что поведение водителя иномарки недопустимо и должно получить правовую оценку

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