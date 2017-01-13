Минздрав: за препятствование работе скорой нужно сурово наказывать

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова выступила с предложением ввести ответственность вплоть до уголовной за препятствование работе скорой помощи.

Комментируя случай смерти пациента, к которому не успела «скорая», в Петропавловском-Камчатке, Скорцова заявила:

«Безобразно. Конечно, СК разберется с ситуацией со скорой помощью, но ясно, что человеческие амбиции в этой ситуации и с одной, и с другой стороны оказались выше интересов конкретного больного... Подобное предложение (об уголовном наказании) поступило... Можно это запретить законодательно: чтобы это наказывалось строго, в том числе и административно, и в некоторых случаях уголовно, если это привело к смерти пациента», — цитирует министра «РИА Новости».

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