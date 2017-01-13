В Подмосковье коммунальщики вывезли 13 тыс. кубометров снега

Коммунальщики вывезли с региональных дорог Московской области 13 тыс. кубометров снега, порядка 10 км дорог обработали реагентами. Дорожную обстановку продолжают контролировать коммунальные службы.

«В ночное время в приоритетном порядке проведена очистка и обработка песко-соляной смесью основных магистралей области, мостовых переходов, путепроводов и эстакад. Работы по зимнему содержанию региональных дорог продолжаются», — цитирует представителя «Мосавтодора» портал «Подмосковье сегодня».

По его словам, для свободного передвижения транспорта при обильных осадках коммунальщики осуещствляют несколько циклов очистки дорог.

За минувшую неделю наибольшее количество снега выпало в Коломенском, Орехово-Зуевском, Серпуховском, Чеховском, Воскресенском районах, а также в Егорьевске и Домодедове.

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