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Ученые: численность населения РФ в ближайшие 20 лет сократится

Группа демографов поделились прогнозом на 2035 год

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Население России через 19 лет сократится на 83 тыс. человек. Такие данные в пятницу на Гайдаровском форуме в Москве представили эксперты РАНХиГС, Росстата и Международного института прикладного системного анализа (IIASA). Ученые составили Российский демографический лист.

Если 1 января 2016 года в стране насчитывалось 146,545 млн человек, то в 2035 году показатель снизится до 146,462 млн.

Директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский рассказал «Известиям», что естественная убыль населения в России будет увеличиваться вследствие сложившейся демографической пирамиды.

— Сейчас в возраст родителей вступают дети, рожденные в 1990-е годы, когда была низкая рождаемость. Поэтому матерей мало. Одновременно растет количество пожилых людей, которые рано или поздно уходят из жизни, — объясняет Вишневский.

По его мнению, в сложившейся ситуации прирост населения в стране может произойти за счет мигрантов. Однако если количество прибывающих иностранцев сохранится на нынешнем уровне (около 300 тыс. в год), то они не смогут перекрыть естественную убыль и прогноз относительно сокращения жителей страны сбудется.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Ученые: численность населения РФ в ближайшие 20 лет сократится

Ученые: численность населения РФ в ближайшие 20 лет сократитсяГруппа демографов поделились прогнозом на 2035 год

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