Неизвестные принесли чиновникам в Иркутской области червивые конфеты

Неизвестные попытались передать губернатору Иркутской области Сергею Левченко пакет с новогодним подарком с червями. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как сообщает Сибирское агентство новостей, накануне трое граждан, которые отказались представиться, настаивали на передаче губернатору новогоднего подарка, якобы полученного ими в органах соцзащиты.

В связи с этим чиновники обратились в полицию с заявлением о хулиганстве. В настоящее время пакет и его содержимое направили на экспертизу.

Напомним, ранее сообщалось, что в период новогодних праздников от местных жителей стали поступать жалобы на червивые конфеты в новогодних подарках, предназначенных для детей из малообеспеченных семей. Тогда червей в конфетах обнаружили трое граждан, после чего фотографии находок поступили в Роспотребнадзор. После обращения в ведомство всем заявителям вручили новые новогодние наборы.

По данному факту следователи организовали доследственную проверку после чего будет установлено, действительно ли сладкие подарки оказались некачественной продукцией и есть ли в этом вина поставщика.