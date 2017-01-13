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Неизвестные принесли чиновникам в Иркутской области червивые конфеты

В связи с этим чиновники обратились в полицию с заявлением о хулиганстве

Неизвестные попытались передать губернатору Иркутской области Сергею Левченко пакет с новогодним подарком с червями. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. 

Как сообщает Сибирское агентство новостей, накануне трое граждан, которые отказались представиться, настаивали на передаче губернатору новогоднего подарка, якобы полученного ими в органах соцзащиты. 

В связи с этим чиновники обратились в полицию с заявлением о хулиганстве. В настоящее время пакет и его содержимое направили на экспертизу.

Напомним, ранее сообщалось, что в период новогодних праздников от местных жителей стали поступать жалобы на червивые конфеты в новогодних подарках, предназначенных для детей из малообеспеченных семей. Тогда червей в конфетах обнаружили трое граждан, после чего фотографии находок поступили в Роспотребнадзор. После обращения в ведомство всем заявителям вручили новые новогодние наборы.

По данному факту следователи организовали доследственную проверку после чего будет установлено, действительно ли сладкие подарки оказались некачественной продукцией и есть ли в этом вина поставщика.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Неизвестные принесли чиновникам в Иркутской области червивые конфеты

В связи с этим чиновники обратились в полицию с заявлением о хулиганстве

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