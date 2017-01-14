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Помощник Трампа пять раз звонил послу РФ в день введения санкций США

Майкл Флинн связывался с Сергеем Кисляком 29 декабря

Помощник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн пять раз разговаривал по телефону с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком 29 декабря, в день объявления Бараком Обамой санкций против Москвы из-за якобы совершенных ей кибератак.

Как сообщает Reuters, разговоры имели место именно 29 декабря, а не днем ранее, как сообщал представитель Трампа Шон Спайсер. Отмечается, что беседы прошли в период между тем, как дипломаты РФ узнали о санкциях и тем, как по этому поводу выступил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

При этом о точном содержании бесед не сообщается.

Ранее представитель переходной команды Шон Спайсер заявил, что 28 декабря Майкл Флинн связывался с Сергеем Кисляком для обсуждения телефонных переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

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Известия // суббота, 14 января 2017 года

Помощник Трампа пять раз звонил послу РФ в день введения санкций США

Майкл Флинн связывался с Сергеем Кисляком 29 декабря

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