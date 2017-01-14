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Неизвестные расстреляли охрану химического предприятия на Урале

Ранения получили трое безоружных охранников, они доставлены в больницы

Группа неизвестных напала на безоружную охрану закрытого Красноуральского химического завода в Свердловской области, сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

По его словам, сотрудники ЧОП зафиксировали проникновение на предприятие неизвестных лиц и попытались их задержать. Однако неизвестные открыли огонь по охранникам, передает «РИА Новости».

«В результате трое из них — жители Нижнего Тагила 1983 и 1988 годов рождения — были госпитализированы. Им причинили огнестрельные ранения и иные травмы. Следственно-оперативная группа дважды выезжала на место ЧП  после получения сообщения и для сбора вещдоков», — сказал Горелых.

Он отметил, что завод в настоящее время является банкротом, в здание не подаются отопление и электричество. Ранее Красноуральский химический завод производил взрывчатые вещества.

Полиция устанавливает, зачем неизвестные проникли на завод, рассматривается версия попытки похищения имущества предприятия. По факту нападения на охрану возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Известия // суббота, 14 января 2017 года

Неизвестные расстреляли охрану химического предприятия на Урале

Ранения получили трое безоружных охранников, они доставлены в больницы

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