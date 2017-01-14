Twitter собирается удалить аккаунт Трампа из-за «пропаганды расизма»

Службы социальной сети Twitter удалят аккаунт избранного президента США Дональда Трампа в течение двух дней. Как сообщил представитель интернет-ресурса Пол Хорнер, руководство компании считает риторику республиканца «расистской и провоцирующей конфликты».

«Twitter не допускает активной пропаганды ненависти, расизма и нетерпимости со стороны пользователей. Несмотря на то что Дональд Трамп был избран президентом страны, еще остались люди, которые ради американского народа могут встать перед ним и сказать: «Нет, господин Трамп, мы не с вами», — цитирует CNN представителя социальной сети.

Он также утверждает, что у руководства Twitter нет иного выхода и аккаунт Дональда Трампа придется удалить.

В ответ на это избранный президент США в своем официальном обращении назвал намерения компании «смехотворными» и посоветовал представителям социальной сети «действовать осторожно, поскольку он уже работает с адвокатами над урегулированием этой ситуации».