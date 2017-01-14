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Власти Литвы намерены построить забор на границе с Калининградом

На реализацию этого проекта из бюджета республики будет выделено €3,6 млн

Фото: ТАСС/Виктор Толочко

Власти Литвы собираются инициировать строительство оградительного забора на границе с Калининградом. Как сообщил глава МВД республики Эймутис Мисюнас, этот проект предусмотрен в бюджете страны на 2017 год.

Он пояснил, что сейчас государственная граница между Литвой и Калининградской областью обозначена только специальными знаками и 13-метровой контрольной линией. На строительство ограждения между государствами власти Литвы выделили €3,6 млн.

«Этих средств должно хватить на строительство забора. Близ него будет вмонтирована модернизированная система наблюдения за границей, средства на которую будут найдены в следующем году», — приводит «РИА Новости» слова министра.

Длина сооружения составит около 135 км от округа Вистиче. Вместе с тем Эймутис Мисюнас отметил, что строительство ограждения нацелено прежде всего на ограничение ввоза в Литву контрабанды.

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Известия // суббота, 14 января 2017 года

Власти Литвы намерены построить забор на границе с Калининградом

Власти Литвы намерены построить забор на границе с КалининградомНа реализацию этого проекта из бюджета республики будет выделено €3,6 млн

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