Путина попросили устранить «плохое правительство» Мексики

На сайте change.org появилась петиция на испанском языке, в которой пользователь с ником Freppo Sovietico призвал президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию в Мексике и помочь стране решить накопившиеся там проблемы.

По словам автора петиции, сейчас в Мексике сложилось «наихудшее положение за всю ее историю», и стране требуется «устранение плохого правительства».

Freppo Sovietico утверждает, что США и Организация объединенных наций не прилагают никаких реальных усилий для урегулирования ситуации в Мексике, хотя Вашингтон «с удовольствием получает ресурсы» оттуда.

«Не хватает человека, способного остановить этих мексиканских коррумпированных политиков, которые все дарят и воруют», — пишет автор петиции в аннотации к ней.

Он также заявил, что «Мексика истекает кровью от... грабежа и крыс».

«Владимир Путин, ты нужен в Латинской Америке», — подытожил пользователь. На момент публикации материала под петицией подписались свыше 4,6 человек.