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Жертвами ДТП под Саратовом стали граждане СНГ

Личности погибших устанавливаются

Жертвами ДТП в Петровском районе Саратовской области с участием минивэна и грузовика стали семь граждан СНГ, сообщил источник в экстренных службах региона.

«При ДТП на 547 километре федеральной автодороге Р 158 Нижний Новгород — Саратов с участием микроавтобуса и грузовика погибли 7 граждан СНГ», — приводит «РИА Новости» сообщение собеседника агентства.

Инцидент произошел в 01:30 по местному времени (00:30 мск) в районе села Тарумовка. По предварительным данным, водитель грузовика Volvo не справился с управлением и столкнулся с ехавшим по встречной полосе минивэном Toyota. В результате ДТП погибли водитель грузовика и шесть пассажиров легкового автомобиля.

При этом агентство «Интерфакс» со ссылкой на министерство чрезвычайных ситуаций Киргизии сообщает, что в числе жертв аварии, по предварительным данным, были пять граждан Киргизии.

По факту инцидента сотрудники СУ СКР по Саратовской области начали проверку. На место аварии выехала группа опытных следователей и криминалистов под руководством замглавы регионального управления СК.

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Известия // воскресенье, 15 января 2017 года

Жертвами ДТП под Саратовом стали граждане СНГ

Личности погибших устанавливаются

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