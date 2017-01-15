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СК начал проверку по факту смерти оперного певца Эдуарда Цанги

Артист Мариинского театра скончался накануне при проведении реанимации

Следователи СУ СКР по Санкт-Петербургу начали доследственную проверку по факту смерти солиста Мариинского театра Эдуарда Цанги, сообщила пресс-служба ведомства.

Артист скончался в возрасте 37 лет, его тело было обнаружено в общежитии театра на улице Декабристов вечером в субботу.

«Установлено, что 13 января мужчина в связи с плохим самочувствием обращался в медицинское учреждение, от госпитализации отказался», — указано в сообщении на сайте следственного управления.

Представитель ведомства пояснил, что на следующий день состояние артиста резко ухудшилось и артисту вызвали скорую помощь. Певец скончался при проведении реанимации.

Эдуард Цанга родился в Сыктывкаре. Он окончил Нижегородскую государственную консерваторию имени Глинки, а в 2000 году был принят в Академию молодых певцов Мариинского театра. В составе оперной труппы театра Цанга работал с 2008 года.

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Известия // воскресенье, 15 января 2017 года

СК начал проверку по факту смерти оперного певца Эдуарда Цанги

Артист Мариинского театра скончался накануне при проведении реанимации

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