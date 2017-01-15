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Понедельник,
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К созданию государства Палестина призвали члены конференции в Париже

Израильтяне и палестинцы не приехали на встречу по урегулированию конфликтной ситуации на Ближнем Востоке

За создание отдельного Палестинского государства проголосовали участники конференции в Париже. Главным препятствием на пути к возникновению новой страны было названо отсутствие диалога между палестинцами и Израилем. Представители враждующих сторон не приехали и на конференцию.

Всего в заседании приняли участие около 70 государств, сообщает ТАСС. По итогам переговоров было принято коммюнике с призывом к созданию государства Палестина. Основой для урегулирования конфликтной ситуации по замыслу должна стать Арабская мирная инициатива 2002 года. В ней как раз декларируется создание независимой и суверенной Палестины после освобождения Израилем территорий в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро посетовал на то, что палестинцы и израильтяне усложняют развитие процесса мирных переговоров.

«Мы готовы организовать двустороннюю встречу в Париже. Я надеюсь, что израильтяне и палестинцы воспользуются протянутой нами рукой», — заявил Эйро.

Дата следующей встречи группы по урегулированию палестино-израильского конфликта пока не названа, но известно, что она пройдет в 2017 году, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее «Известия» писали, что Великобритания отказалась подписать документ по итогам парижской конференции.

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Известия // воскресенье, 15 января 2017 года

К созданию государства Палестина призвали члены конференции в Париже

Израильтяне и палестинцы не приехали на встречу по урегулированию конфликтной ситуации на Ближнем Востоке

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