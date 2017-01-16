Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
16 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Трамп собирается не сразу отменять санкции против РФ

Избранный президент США рассмотрит возможность отмены ограничительных мер, когда Владимир Путин «докажет, что может быть союзником»

Избранный президент Дональд Трамп «какое-то время» не будет отменять санкции, введенные в отношении России администрацией Обамы.

Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal.

Трамп рассмотрит возможность отмены ограничительных мер, когда президент РФ Владимир Путин докажет, что может быть союзником.

«Если мы поладим и если Россия окажется действительно полезной, зачем нужны санкции в отношении кого-то, кто совершает отличные поступки?» — цитирует избранного президента США Bloomberg.

Ранее Трамп назвал одним из условий для снятия санкций заключение двустороннего соглашения между РФ и США о сокращении ядерных арсеналов.

Читайте также:

Трамп назвал условие снятия антироссийских санкций

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Трамп собирается не сразу отменять санкции против РФ

Избранный президент США рассмотрит возможность отмены ограничительных мер, когда Владимир Путин «докажет, что может быть союзником»

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения

Мнение

Вячеслав Кушнарев

эксперт

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Сергей Волгин

автоюрист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке