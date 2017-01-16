Трамп собирается не сразу отменять санкции против РФ

Избранный президент Дональд Трамп «какое-то время» не будет отменять санкции, введенные в отношении России администрацией Обамы.

Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal.

Трамп рассмотрит возможность отмены ограничительных мер, когда президент РФ Владимир Путин докажет, что может быть союзником.

«Если мы поладим и если Россия окажется действительно полезной, зачем нужны санкции в отношении кого-то, кто совершает отличные поступки?» — цитирует избранного президента США Bloomberg.

Ранее Трамп назвал одним из условий для снятия санкций заключение двустороннего соглашения между РФ и США о сокращении ядерных арсеналов.