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Россия передала Польше записи из кабины Ту-154М Качиньского

Как заявили в МИД РФ, другими звукозаписями российская сторона не располагает

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

В посольстве России в Польше заявили, что записи речевого самописца разбившегося под Смоленском самолета Ту-154М польского президента Леха Качиньского неоднократно проверялись в присутствии польских представителей с участием польских экспертов и были переданы Варшаве для проведения фоноскопических экспертиз и составления стенограммы переговоров.

Кроме того, в посольстве сообщили, что МИД России дал польской стороне официальные разъяснения в связи с комментариями президента РФ Владимира Путина на пресс-конференции 23 декабря 2016 года по теме авиакатастрофы.

Тогда российский лидер рассказал, что читал расшифровку переговоров пилота с вошедшим в кабину человеком. «Давай делай что хочешь, садись», — процитировал президент фразу постороннего лица, зашедшего в кабину пилота.

С свою очередь минобороны Польши обратилось к российским властям с требованием немедленной передачи неизвестных записей из кабины разбившегося лайнера.

«Ключевые факты, упомянутые Президентом Российской Федерации в своем выступлении, подтверждаются расшифровкой звукозаписи переговоров в кабине экипажа бортового самописца польского президентского самолета», — говорится в сообщении на сайте посольства.

При этом, подчеркивается, что аутентичная звукозапись данных переговоров имеется у Варшавы, а какими-то другими звуковыми файлами с борта российская сторона не располагает.

Напомним, Ту-154М потерпел крушение вблизи аэродрома Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. В результате авиакатастрофы погибли 96 человек, среди которых президент Польши Лех Качиньский и большая часть высшего руководства страны.

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Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Россия передала Польше записи из кабины Ту-154М Качиньского

Россия передала Польше записи из кабины Ту-154М Качиньского Как заявили в МИД РФ, другими звукозаписями российская сторона не располагает

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