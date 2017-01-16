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Иран: год без санкций

Что дала стране отмена ограничений, которые длились 37 лет

Фото: Getty Images/Majid Saeedi

16 января 2016 года США и мировое сообщество отменили санкции в отношении Ирана в связи с его ядерной программой. И хотя определенные ограничения, наложенные в разное время, еще продолжают действовать, большая часть их снята. Спустя год можно посмотреть, как отразилось это обстоятельство на развитии страны.

История вопроса

Впервые санкции в отношении Ирана были введены после революции 1979 года, когда был свергнут проамериканский глава государства — шах Мохаммед Реза Пахлеви. Тогда же радикально настроенные студенты захватили американское посольство и взяли в плен 52 американских дипломатов. Ответом на это событие стала немедленная заморозка всех счетов и активов страны в Америке. Затем санкции неоднократно ужесточались и действовали в общей сложности почти 37 лет. Причем предлогом для них стала ядерная программа Ирана — западные страны и Израиль опасались, что государство таким образом реализует программу по созданию ядерного оружия.

Санкции были отменены после того, как МАГАТЭ представило доклад, в котором подтвердило готовность Ирана реализовать программу по значительному сокращению своего ядерного потенциала. В этот же день управление по контролю за иностранными активами минфина США отменило запрет третьим странам вести дела в этой стране. Следом был снят запрет для иностранных филиалов американских компаний. При этом торговое эмбарго для предприятий США продолжает действовать.

Последствия для экономики

Год назад экономика Ирана находилась в критическом состоянии, поэтому новость о снятии санкций стала фактически национальным праздником. Однако спустя год восторги заметно поутихли.

Большие надежды иранского руководства были возложены на разморозку активов в западных банках. Но этого до сих пор не случилось, и Иран не может воспользоваться миллиардами долларов своих активов (по некоторым оценкам, это около $107 млрд). Также не оправдались надежды на поток инвестиций в экономику. Расчет был на то, что страна с 75-миллионным населением, где большинство жителей моложе 35 лет, обязательно будет интересна для инвесторов. Однако этого не произошло.

Увеличение экспорта нефти также не сильно повлияло на рост национальной экономики — цены на черное золото сейчас не столь высоки. К тому же, несмотря на отчаянное сопротивление, Иран буквально принуждают страны — экспортеры нефти вместе с ними идти к сокращению нефтедобычи, чтобы поддержать цену.

Более того, страны ЕС и США отказываются от сотрудничества с Ираном во многих областях. Так, Германия запретила продажу некоторых полимеров, объяснив это опасениями, что они могут быть использованы в ядерной программе. Также Ирану не удается договориться о закупках новых самолетов. А для страны это более чем актуально — за десятилетия санкций авиапарк оказался сильно изношен.

На этом фоне президент Ирана Хасан Роухани предупредил западное сообщество, что его страна может легко вернуться к своей военной ядерной программе, если там не прекратят чинить препятствия для восстановления иранской экономики. В таком заявлении чувствуется раздражение и недовольство фактическим положением дел.

Взаимодействие РФ и Ирана

Российско-иранские отношения на этом фоне внешне выглядят вполне успешными. Россия, как только это стало возможным, осуществила поставку в Иран давно обещанных ей комплексов С-300. РФ и Иран являются союзниками в Сирии. Развиваются отношения в нефтегазовой сфере.

Эксперты  отмечают большие перспективы для сотрудничества Ирана и России, хотя бы потому, что именно Россия всегда выступала за снятие санкций с Ирана и даже в период их действий старалась вести максимальный диалог с этой страной. Даже иранское кино, которое сейчас получило признание во всем мире, проникло в Европу именно благодаря тому, что широко представлялось на российских кинофестивалях. Диалог между двумя странами не прерывался ни на минуту. И именно это обстоятельство дает повод для оптимизма — какие бы сложности ни были, Россия и Иран найдут повод для дружбы.

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Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Иран: год без санкций

Иран: год без санкцийЧто дала стране отмена ограничений, которые длились 37 лет

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