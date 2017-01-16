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Управляющие компании начнут штрафовать за ошибки в платежках

Неверно начисленные платежи по ЖКХ могут стоить компаниям до половины от суммы счета

Фото: пресс-служба правительства РФ/government.ru

Глава правительства Дмитрий Медведев подписал два постановления, касающихся усиления контроля за деятельностью в сфере ЖКХ. С 1 января 2017 года вводится ответственность управляющих компаний за неправильно рассчитанные платежи за коммунальные услуги. Теперь за излишне начисленную плату будет взимается штраф до 50% от суммы. Кроме того, контролировать деятельность коммунальщиков смогут общественные организации и граждане в индивидуальном порядке.

— Я подписал два постановления, которые должны улучшить работу жилищно-коммунального сектора, — сообщил глава правительства в ходе совещания с вице-премьерами. — Во-первых, с 1 января текущего года расходы на оплату коммунальных ресурсов, которые потребляются при содержании общего имущества в многоквартирном доме, будут включены в плату за содержание жилого помещения.

Таким образом, по словам премьера, общедомовые расходы из коммунальных услуг переводятся в сугубо жилищные, а размер платы за них определяется собственниками жилья самостоятельно.

— Надеюсь, это повысит прозрачность формирования платы, сделает ее более предсказуемой для людей, — добавил Дмитрий Медведев. 

Согласно постановлению, такие расходы будут учитываться исходя из нормативов потребления холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, и не должны их превышать, если другое не предусмотрено общим собранием собственников.

— Второе постановление утверждает правила общественного жилищного контроля. Цель — также повысить прозрачность и эффективность работы государственных структур, потому что жилищная сфера всех волнует, а нарушений и злоупотреблений там действительно хватает, — продолжил глава правительства.

Вице-премьер Дмитрий Козак позже пояснил, что с 1 января этого года введена финансовая ответственность для управляющих компаний за неправильно начисленные коммунальные платежи. За излишне начисленную плату будет взиматься штраф в размере до 50% от этой суммы.

— Такой ответственности не было, и многие компании злоупотребляли этим, начисляли избыточные суммы в расчете на то, что кто-то обратится, кто-то не обратится. Пользовались, по существу, этими деньгами длительное время, — сказал Дмитрий Козак.

Для осуществления жилищного контроля устанавливаются дополнительные гарантии допуска общественных организаций к подобной деятельности наряду с жилищными инспекциями.

— Устанавливается порядок фиксации намерений общественной организации участвовать в этом контроле, прежде всего объявление о намерении осуществить проверку либо общественные слушания по проектам, актам, действиям коммунальных организаций, — сообщил Дмитрий Козак.

Список общественных организаций, которые смогут осуществлять эту деятельность, будет размещен в интернете, а с 1 июля 2017 года — в государственной информационной системе ЖКХ.

Устанавливаются гарантии и для граждан, которые проявят желание поучаствовать в таком контроле в индивидуальном порядке. Общественные организации обязаны рассмотреть обращение в течение пяти дней и принять соответствующее решение.

— Это важные решения. Контролируйте, как они будут исполняться. Если что-то потребуется туда дополнить, мы это оперативно сделаем, — заявил Дмитрий Медведев.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Управляющие компании начнут штрафовать за ошибки в платежках

Управляющие компании начнут штрафовать за ошибки в платежкахНеверно начисленные платежи по ЖКХ могут стоить компаниям до половины от суммы счета

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