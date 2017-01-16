Незаменимые есть

Произошедшая трагедия с Ту-154 потрясла всю страну. Для меня это и личная трагедия. Я знаю многих из тех, кто был в этом самолете, а Валерия Халилова знал много лет как выдающегося музыканта, организатора, дирижера, композитора. Я был счастлив выступать с ним на главных сценах нашей страны, в многочисленных зарубежных поездках, в том числе и в Сирии, прямо на аэродроме под палящим солнцем. И крайние выступления (а после Афганистана мы привыкли говорить слово «крайний») у нас были совместные. И ещё было много планов на будущее.

Эту колонку я могу писать – благодаря заботе Валерия Халилова. Потому что он отпустил меня с этих гастролей в Сирии, сказав: «Вы уже там были, поэтому мы сейчас поедем без вас, а вы поезжайте лечиться».

Конечно, ансамбль Александрова будет жить. Вольются новые силы, певцы и музыканты, и уже есть новый руководитель… Но не будет Халилова. Человека, который безумно любил оркестровую и военную музыку, который ежегодно руководил на Красной площади сводным оркестром в тысячу человек, который помогал проводить фестиваль духовых оркестров «Спасская башня».

У нас есть, на мой взгляд, очень дурацкая поговорка - незаменимых нет. Будут, конечно, замены и на фестивале и в Александровском ансамбле, и в духовых оркестрах Минобороны, но это уже другое. Кстати, родной брат Халилова преподает на кафедре военных дирижеров, так что фамилия в музыкальном творчестве продолжается.

Но, еще раз повторяю, незаменимых нет – неправильно. Поэт Рождественский писал про то, что незаменим Королёв, незаменимо течет Волга… И, конечно, военной музыке и нам, артистам, которые были счастливы выступать с военным ансамблем, будет не хватать маэстро Халилова с улыбкой на лице. Очень будет не хватать. Его любили все: и музыканты, и коллеги, и все те, кто подходил к дирижёрскому пульту Халилова. Потому что он был очень доброжелательным, очень профессиональным, очень добрым…

Я отправил телеграммы министру обороны и президенту с просьбой присвоить имя Народного артиста генерал-лейтенанта Халилова Центральному военному оркестру Министерства обороны РФ и провести очередную «Спасскую башню» имени Халилова. Но ответа пока не получил.

Нельзя не сказать и о Елизавете Глинке. Я не был знаком с ней лично, но несмотря на это, она и ее деятельность вызывают глубочайшее уважение. Она полетела к ребятам на войну для того, чтобы пообщаться с ними, доставить гуманитарную помощь. Знаете, когда задают вопросы: почему Кобзон полетел в Дамаск, почему девять раз летал в Афганистан, почему полетел в Чернобыль… ? Я отвечаю, что полетел не для того, чтобы пиариться, как многие думают, а для того, чтобы пообщаться с теми людьми, которые находятся на передовой. В экстремальных условиях люди преображаются, становятся другими. И Доктор Лиза полетела туда не для того, чтобы все сказали: «Ах, какая она храбрая!», а для того, чтобы пообщаться с этими людьми, помочь нуждающимся, поддержать и помочь физически.



Ведь это - великое счастье: видеть и помогать тем, кто идет на самопожертвование ради помощи людям и стране.

Автор – певец, Народный артист России и СССР, депутат ГД