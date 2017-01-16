В школах Оренбурга продлили карантин на неделю

Оренбургские власти продлили карантин в общеобразовательных школах города. Об этом сообщается в понедельник на сайте городской администрации. Занятия в школах отменили до 20 января из-за неблагополучной ситуации по гриппу и ОРВИ в регионе.

В предстоящую пятницу, 19 января, пройдет совещание, на котором решится вопрос об очередном продлении или прекращении каникул, отмечает РИА «Оренбуржье».



Предварительно, школьники должны были приступить к учебному процессу после новогодних и рождественских праздников, 11 января. Однако каникулы были продлены до особого распоряжения в связи с эпидемическим подъемом заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

Подробнее о том, как распознать у себя симптомы гриппа, где лучше сделать прививку и в каких случаях ее делать нельзя, — в инфографике «Известий»:



Эпидемия гриппа достигнет пика после Нового года​​​​​​​

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