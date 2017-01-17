В понедельник в Москве проводили в последний путь большинство погибших в авиакатастрофе Ту-154 возле Сочи. С военными и артистами Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова попрощались на Федеральном военном мемориальном кладбище, врача, правозащитника и главу международной общественной организации «Справедливая помощь» Елизавету Глинку — Доктора Лизу — отпели в Успенском соборе Новодевичьего монастыря, а гражданская панихида по журналистам прошла в телецентре «Останкино».

Траурная церемония прощания с военными и артистами ансамбля имени Александрова прошла на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах. В ней приняли участие министр обороны России Сергей Шойгу, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, представители Госдумы, правительства РФ, родственники, друзья и сослуживцы погибших.

— Они ушли на взлете, ушли в расцвете сил. Они летели на выполнение боевого задания. Вечная память погибшим, — сказал на церемонии статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков.



От лица министерства он попросил прощения у родственников погибших и пообещал делать всё возможное, чтобы окружить их вниманием и поддержкой.

— Летчики были профессионалами высокого класса. Всегда полеты выполнялись с наилучшим качеством, в заданное время и сроки, — подчеркнул главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Виктор Бондарев.



А зампред общественного совета при Минобороны Александр Каньшин сказал, что «многие переживают эту авиакатастрофу как личную трагедию».

Нашел в себе силы выступить на траурной церемонии и сын погибшего начальника управления культуры Минобороны Антона Губанкова Никита Губанков.

— Он навсегда останется для нас, для нашей семьи, для нас всех огромным примером. Примером того, каким нужно быть сильным, смелым, добрым, интеллигентным, искренним и верным до самого конца. Верным самому себе, верным своей семье и верным своей Родине, — сказал он.

Отпевал погибших митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, который от лица Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и всей Русской православной церкви выразил соболезнования родственникам жертв катастрофы. Он же отпел в Успенском храме Новодевичьего монастыря погибшую в авиакатастрофе над Черным морем Елизавету Глинку.

— Наш святой долг — вознести о ней горячие молитвы, чтобы Господь принял ее в свои небесные обители, — сказал митрополит перед началом службы.

В Новодевичий монастырь помимо родственников, друзей и коллег Доктора Лизы пришли и сотрудники МЧС России, сопровождавшие ее в поездках в Донбасс.

— Мы ее запомнили святой женщиной, добрейшей души человеком, которая была готова прийти на помощь абсолютно любому человеку, независимо от его цвета кожи, национальности, вероисповедания. Мы все сегодня с ней прощаемся, — сказал на церемонии прощания командир авиационно-спасательного отряда МЧС Евгений Серых.

А в телецентре «Останкино» примерно в это же время прошла гражданская панихида по журналистам «Первого канала», НТВ и телеканала «Звезда».

На борту разбившегося Ту-154 находились три съемочные группы — девять журналистов. Они отправлялись на два-три дня в обычную командировку. Журналистам надо было сделать репортажи о том, как артисты поздравляют с Новым годом российских военнослужащих. После этого телевизионные группы планировали вернуться в предновогоднюю Москву и встретить праздник в кругу семьи.

В съемочную группу «Первого канала» входили корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов. Самый молодой из них — Дмитрий Рунков, ему не было 30 лет. Оператор Вадим Денисов недавно вернулся из сложной командировки в Сирию, где ему пришлось провести три недели в зоне боев.

От НТВ в командировку летели корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов.

На борту самолета были три сотрудника телеканала «Звезда» — корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский.

Церемония прощания проходила в студии №2 телецентра «Останкино». В большом зале приглушили софиты, вдоль стен стояли горящие свечи, а на мониторах сменяли друг друга фотографии наших ушедших коллег.

— Случилось страшное горе, погибли наши коллеги, — открыл траурную церемонию гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст. — Простите нас, что не уберегли. Обещаем, что будем помогать родственникам и всегда помнить о наших ребятах. И продолжать работать.

Было видно, что ему непросто далась речь. Константин Эрнст отошел от микрофона и закрыл рукой глаза. Траурный митинг продолжился.

— Нет таких слов, которые, наверное, можно было бы произнести. Простите нас, пожалуйста, — сказал гендиректор НТВ Алексей Земский.



А глава медиахолдинга «Красная звезда», куда входит телеканал «Звезда», Алексей Пиманов подчеркнул, что погибли лучшие.

— В чем был ужас потерь Великой Отечественной войны? Среди 27 млн погибших были лучшие — они за спиной не прятались. Это наш генофонд. И наши ребята такие, они могли не лететь. Но полетели. Потому что лучшие, — сказал Алексей Пиманов.

По словам заместителя гендиректора «Первого канала» Кирилла Клейменова, заменить их некем: «Они невероятно круто работали. И заменить их непонятно как… Эта рана у нас навсегда. Я не мог и представить, что ребята вернутся вот так».

После речей наступила минута молчания. Никто ее не объявлял, но громадный зал замер в полной тишине. А выходя из студии, многие вспоминали погибших журналистов.

— Все ребята с «Первого канала» прошли огонь и воду, — рассказал «Известиям» оператор «Первого канала» Павел Волконский. — Видели и войны, и награды на фестивалях. Но мы их не уберегли…

— Женька Толстов был одним из самых светлых людей, которых я когда-либо встречал, — рассказал «Известиям» телеведущий Павел Селин. — Внешне он выглядел как жесткий мужчина, но в душе был трепетным человеком. У него была необычная, парадоксальная судьба. Пришел на телевидение из РЖД, где водил поезда. Отлично играл на пианино. Таких разносторонних людей редко встретишь.

Олега Пестова коллеги по НТВ вспоминают, как самого стильного оператора канала.

— Олег всегда был в наглаженном пиджаке, хотя операторы живут походной жизнью — сегодня здесь, а завтра там, — рассказал Павел Селин. — Он всегда говорил: «Оператор должен выглядеть достойно». Такое кредо.

Журналистов похоронили на разных кладбищах, но всех — с воинскими почестями. Большинство — на Федеральном военном кладбище в Подмосковье, Александра Суранова — на Преображенском, Валерия Ржевского — в Солнечногорске, а Дмитрия Рункова на его родине в Архангельске.

На месте захоронения на мемориальном кладбище в Мытищах установили памятный камень, который позднее заменят скульптурной композицией.