«Наверное, судьба такая у нас»

Одной из жертв крушения самолета над Черным морем стал выпускник Ростовской консерватории имени Рахманинова, солист хора имени Александрова 32-летний Владимир Халимон. У него остались молодая супруга Евгения и маленькая дочка Анфиса. «Известия» выяснили, что на следующий день после трагедии под Сочи в Екатеринбурге умер младший брат Владимира Павел.

Семья Халимонов — не самая обычная, по сути, это семейный детский дом, где среди 11 воспитанников девять — приемные и двое — родные, в частности Владимир. Других детей брали в разных детских домах.

Первоначально семья жила в Свердловске (нынешнем Екатеринбурге), но в середине 1990-х переехала в Ростов-на-Дону. По словам родственников и знакомых, маленький Вова с детства питал любовь к музыке. С первого класса играл на баяне и пел, выступал на всех семейных торжествах. Особенно ему нравилась певица Ирина Аллегрова, вспоминают домашние. И кто бы мог тогда подумать, что через много лет он уедет в Москву, будет исполнять «Калинку» и станет звездой, солистом знаменитого государственного ансамбля.

Сейчас представители большой семьи Халимонов живут в разных городах России, видятся не так часто, как хотелось бы. Да и Владимир всегда был очень занят. Но если уж в город приезжали с концертами «александровцы», родственники испытывали за брата невероятную гордость.​​​​​​​



Свою мать эта семья потеряла достаточно рано, когда большинство детей еще учились в школе. Все тяготы легли на плечи отца, Леонида Халимона. Он по-прежнему живет в Ростове-на-Дону, работает водителем скорой помощи.

Известие о смерти Володи в авиакатастрофе стало для него ударом. Сейчас отец семейства вылетел в Москву на опознание. Но еще большим ударом станет для него известие о том, что в понедельник утром в Екатеринбурге умер еще один его сын — 21-летний Павел. Около пяти лет Павел боролся с тяжелой болезнью — лейкозом. В последнее время находился в бессознательном состоянии. Узнать о гибели брата в авиакатастрофе он не успел.

Родные боятся говорить о смерти второго ребенка Леониду Халимону, поскольку не знают, как он отреагирует.

— Отец поехал в Москву опознавать Вовчика. Ну а Павлика похороним пока без него, — говорит один из братьев, которого также зовут Владимир. — Мы отцу ничего не сказали. Он в возрасте уже, здоровье не очень, давление. Расскажем после похорон, подготовим его. Поэтому вы в газете не пишите, вдруг прочитает. А вот на сайте можно, он с интернетом не очень дружит. Там не увидит.

Рецепта того, как справиться с горем, внезапно обрушившимся на семью, Владимир не знает.

— Наверное, судьба такая у нас... — говорит он.

В Ростовской консерватории учился не только Владимир Халимон. В авиакатастрофе Ту-154 погиб первокурсник (заочное отделение) Дмитрий Бесчастнов.

— Дима был потрясающий парень, с прекрасным чувством юмора, очень хороший друг, добрый и отзывчивый, очень умный и разносторонний. Он был старше многих сокурсников, потому что уже закончил юридический факультет, а до этого учился в училище имени Шнитке. Но несмотря на то что музыкой занялся достаточно поздно, был очень талантлив, с потрясающим голосом — «звонкий полетный тенор». Я до сих пор помню, как он на первом курсе исполнял арию Неморино из «Любовного напитка» Доницетти, это было потрясающе! — вспоминает его подруга Эльмира Джафарова.

Еще один его товарищ — Василий Довгань — рассказал «Известиям», что когда увидел фотографию Димы в траурной рамке, в голове сразу зазвучал его голос.

— Мы раньше часто пересекались в спортзале, столовой, просто на этажах, и всегда он заряжал позитивом. Мы с ним учились на разных курсах… Но Дима сразу располагал к себе, был очень жизнерадостным человеком, постоянно шутил и подбадривал, если были какие-то неприятности в учебе. Помню, как он однажды пришел в институт в наглаженной форме, я спросил, где он служит, а он ответил, что поступил в ансамбль Александрова. Мы тогда за него порадовались… Легендарный коллектив… Последнее время, к сожалению, не общались, так как творческие пути не пересекались. Теперь и не пересекутся уже, — горько сказал он.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Минздрава России, организация оказания медицинской и психологической помощи родственникам находится на личном контроле министра Вероники Скворцовой.

— Все адреса, по которым проживают родственники погибших, взяты на особый контроль Центром экстренной медицинской помощи Москвы. В здании ансамбля имени Александрова организовано дежурство бригад скорой медицинской помощи. Сформирован резерв коек для госпитализации по экстренным показаниям в одной из больниц Москвы, — отметили в ведомстве.