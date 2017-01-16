Уходящая администрация США попрощалась с Киевом

В последние дни своего пребывания на посту вице-президента США Джозеф Байден 16 января прибыл в Киев с рабочим визитом, в ходе которого провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко, а также с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Во время переговоров с украинским премьером были подведены итоги взаимодействия Украины и США за время президентства Барака Обамы. По мнению ряда российских политиков и экспертов, таким жестом уходящая администрация США постаралась успокоить и обнадежить киевские власти. Однако большого внешнеполитического значения этот визит не имел.



Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с вице-президентом США Джозефом Байденом 16 января отметил готовность Киева к дальнейшему развитию стратегического партнерства с Вашингтоном, а также подчеркнул значение той помощи, которую США оказывали Украине. Среди ключевых направлений сотрудничества он назвал борьбу с коррупцией, реформирование таможенной службы, проведение децентрализации страны и поддержку энергетической безопасности.



Затем Джозеф Байден встретился с главой Украины Петром Порошенко, после чего на совместном брифинге был сделан ряд заявлений. Глава Украины выразил надежду на то, что «украинский вопрос» останется в приоритете у властей США, в то время как вице-президент США заверил, что надеется на дальнейшее партнерство с Украиной и после прихода в Белый дом администрации Дональда Трампа. Также Джо Байден пожелал Украине плодотворного сотрудничества с МВФ и «обретения независимости от российского газа».

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сравнил визит Джозефа Байдена с недавними «прощальными» визитами Барака Обамы в Европу.

— Визит Байдена на Украину — практически то же самое, что и визит Обамы в Грецию и Германию. Барак Обама «попрощался» со своими сторонниками в Европе, Джозеф Байден сделал то же самое на Украине, которой он вплотную занимался на посту вице-президента. Известно, что и личные интересы там тоже присутствовали. Думаю, Байден приехал в Киев, чтобы подбодрить нынешнюю власть, дать ей напутствие наподобие того, что получили канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Греции Алексис Ципрас от еще действующего президента США, — считает Калашников.

Также Леонид Калашников отметил, что такой поддержки от США, как это было раньше, Украина уже никогда не получит и в Киеве это понимают.

Однако, по мнению политолога, директора Центра евразийских исследований Владимира Корнилова, визит Джозефа Байдена не был ограничен лишь интересами внешней политики США.

— Стоит понимать, что Байден уже простился с американской публикой, уже получил свою награду, уже всплакнул. Для американских избирателей что Обама, что Байден — прошедшее время. Байден приехал на Украину договариваться об обязательствах, которые ранее были даны. Наверняка шла речь о продолжении трудоустройства сына вице-президента США в украинской газовой компании. Возможно, попросил и комиссионные за те лоббистские услуги, которые он оказывал Украине в последние три года, — сказал Корнилов.

Правда, визит Джо Байдена не интересен американцам и уж тем более не окажет никакого влияния на внешнюю политику администрации Дональда Трампа, полагает эксперт.

— Пока еще никто не сможет сказать, какой будет внешняя политика США при избранном президенте Дональде Трампе: сам Трамп этого еще не знает. Если проанализировать американские СМИ, станет понятно — никто особо не заметил визита Байдена. Сегодня все обсуждают интервью Трампа газете Times. На этом фоне переговоры на Украине уже фактически ушедшего с поста вице-президента вряд ли вызовут какой-либо интерес и уж тем более никак не смогут повлиять на внешнюю политику будущей администрации. Всё, что могли сделать Обама и Байден, уже сделано, — отметил эксперт.

Владимир Корнилов обратил внимание на то, что в своем интервью Трамп ни слова не сказал об Украине, ведь Украина рассматривалась и будет рассматриваться исключительно в одном контексте — взаимоотношений с РФ.



Для вице-президента уходящей администрации США этот визит в Киев стал шестым за время работы в должности вице-президента. Джозеф Байден курировал украинское направление во внешней политике США. Он известен своими неоднозначными высказываниями по международным вопросам, в частности, Байден поддержал бомбардировки бывшей Югославии, выступал за военное вторжение США в Ирак. Также Байден обещал предоставить Грузии финансовую помощь в размере $1 млрд по окончании грузино-югоосетинского конфликта. Помимо этого, он активно поддерживал антироссийские санкции.