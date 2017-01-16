Прощальная гастроль Джозефа Байдена

Вице-президента США Джозефа Байдена в Вашингтоне практически проводили из политики. Двадцатого января состоится инаугурация избранного президента Дональда Трампа. Пятнадцатого января уходящий президент Барак Обама вручил Байдену президентскую медаль Свободы – высшую гражданскую награду США. А шестнадцатого января практически уже политический пенсионер Байден обнаружился в Киеве.

Да, этот визит был запланирован и анонсирован заранее. Тем не менее, Украина – не самая подходящая страна для прощального визита вице-президента США. Как с точки зрения её геополитического веса, так и с учётом более чем скромных успехов американской дипломатии в целом и Байдена в частности на этом направлении.

В общем, если второе лицо страны, претендующей на статус мирового гегемона, за пять дней до окончания срока своих полномочий, после официальных проводов в Белом Доме мчится за тридевять земель в государство, которое уже начинают именовать несостоявшимся даже записные украинские патриоты, то это зачем-то нужно. Поддержать украинских политиков добрым словом можно было и на пару недель раньше. Пообещать им, что Трамп не станет сразу и бесповоротно от них отказываться, тоже можно было и по телефону. Принимать решение об оказании Киеву материальной помощи будет уже следующая администрация. Что бы сегодня Байден ни согласовал в Киеве, может быть дезавуировано уже на следующей неделе. И опять-таки, для оказания конкретной материальной поддержки не надо было ждать до последнего дня.

В общем, визит выглядит ненужным и нелепым - если забыть о том, что проигравшие выборы вместе с Клинтон глобалисты не сдались. Они полны решимости вернуться в большую американскую политику. Кроме того, они уверены, что смогут заставить Трампа отказаться от намерения нормализовать отношения с Россией. Им для этого требуется совсем немного – уничтожить те площадки, на которых Трамп готов уступить России, ликвидировав, таким образом, базу для компромисса.

Украина является одной из наиболее вероятных первоочередных уступок Трампа. Во-первых, в этой стране у США нет жизненных интересов. Во-вторых, ЕС давно уже пытается вырваться из украинского капкана. В бессмысленной конфронтации с Россией американские союзники теряют миллиарды, а действующие европейские элиты потеряли авторитет. Евросоюз вздохнёт с облегчением, если США смогут добиться от России приемлемого размена Украины. В-третьих, европейские националистические элиты, идущие на смену скомпрометированным глобалистам и объективно союзные Трампу, тоже выступающему против глобалистов с националистических позиций, настроены на конструктивное сотрудничество с Россией. Не на дружбу, а именно на общий бизнес.

В свою очередь, замена у власти в Евросоюзе глобалистов на националистов облегчит Трампу борьбу с собственными глобалистами. Поэтому в данном случае пожелания новых европейских элит в Вашингтоне склонны учитывать.

Но торговать Украиной на переговорах с Россией США могут лишь до тех пор, пока ситуация в Киеве управляема, а Украина выступает как пусть предельно ослабленное и почти разрушенное, но всё же единое государство – субъект международного права. Если легитимность киевской власти будет в очередной раз прервана, если киевский центр окончательно потеряет средства контроля над регионами; если скрытый, не признаваемый официально государственный террор перейдёт в открытый террор неофициальных нацистских «эскадронов смерти», пытающихся кровью скрепить расползающееся лоскутное одеяло украинской государственности, - выставлять на торги будет нечего.

В таком случае Трампу, прежде, чем предлагать Украину России, будет необходимо навести там порядок. Но на это у США нет ресурсов. Глубокое погружение в украинский кризис будет для любого государства хуже американского Вьетнама и советского Афганистана, вместе взятых.

Социальный взрыв на Украине созрел и назрел. Об этом пишет в докладе института стратегических исследований «Новая Украина» «Итоги 2016 года» его директор Андрей Ермолаев. По его мнению, «путь к украинской социальной революции открыт, «броневичок» уже подан на вокзал…» Институт Ермолаева – структура, близкая к бывшему главе администрации президента Януковича и теневому организатору майдана Сергею Лёвочкину. Лёвочкин – постоянный посетитель посольства США, ещё со времён первого майдана. Его мнение в Вашингтоне учитывают. С ним считаются, насколько американцы вообще склонны считаться с туземными политиками.

Нам осталось только вспомнить, что сразу после первого визита Байдена в постмайданную Украину, ещё до избрания Порошенко президентом, началась карательная операция Киева в Донбассе. Киевские политики тогда и не скрывали, что старт горячего этапа гражданской войны санкционировал именно Байден. Этот человек не стесняется принимать жёсткие решения.

Сейчас круги, которые представляет уходящая администрация Обамы, жизненно заинтересованы в дальнейшем разрастании украинского кризиса, для блокирования возможного американо-российского компромисса на этом направлении. Если Байдену удастся толкнуть украинских политиков на междоусобную конфронтацию уже внутри майданного лагеря, события произойдут уже после ухода Обамы и формально окажутся на совести Трампа.

Главное же, разрушенная Украина не сможет служить пространством компромисса.

Первые же выступления Байдена в Киеве оказались достаточно агрессивными. Он не просто призывал не опускать руки и надеяться на помощь США, но и активно продвигал идею «чистки рядов». Ну а любая чистка в Киеве – готовые повод и причина конфликта, который легко разжечь, но потом практически невозможно погасить. Кому об этом и знать, как не Байдену, четыре года занимавшемуся вопросами регулирования украинских внутриполитических противоречий.

Возможно, пришла пора прекратить сдерживать своих киевских друзей и даже немного их активизировать. Для этой цели визит идеально подходит и с точки зрения сроков, и с точки зрения личности вице-президента.

Автор — президент Центра системного анализа и прогнозирования

