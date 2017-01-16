Неравноценный обмен

Пространное интервью избранного президента США Дональда Трампа накануне его инаугурации британскому и немецкому изданиям «Таймс» и «Бильд» наделало много шума. Победитель американской президентской гонки прошелся по целому ряду острых международных вопросов и практически по каждому предложил свои оригинальные рецепты оздоровления ситуации как в Европе, так и на Ближнем Востоке, в том числе и в отношениях с Россией. Наибольшее внимание обозревателей привлекла его идея об отмене антироссийских санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.

«С одной стороны, я считаю, что ядерного оружия должно быть намного меньше, и его нужно значительно сокращать, - цитируют Трампа информационные агентства. - Но есть санкции, от которых Россия в данный момент серьезно страдает». «Но я думаю, можно что-то сделать, чтобы многие извлекли выгоду», - добавил избранный президент США, не конкретизируя, правда, как именно он намерен увязать эти два вопроса.

То, что вопрос санкций и вопрос сокращения и ограничения ядерных вооружений (стратегических и тактических) – две большие разницы, как говорят в Одессе, видимо, ясно не только специалистам в области экономики и безопасности. Объединять их, конечно, можно, но чисто в риторическом плане. Хотя, наверное, и с точки зрения бизнеса. Мол, у меня есть нечто, у тебя тоже есть нечто, давай поменяемся. Это, как в знаменитой песне середины прошлого века, «махнем, не глядя, как на фронте говорят». Иногда в таком обмене можно сильно просчитаться, – получить огрызок карандаша против наручных часов. Поэтому бизнес-идеи – бизнес-идеями, а переговоры по таким чувствительным, в первую очередь, для нашей страны проблемам, как сокращение ядерных вооружений, дело очень серьезное, ответственное и долговременное, и на санкции, на взгляд автора, не размениваются. Почему?

Поясню. Для нашей страны стратегическое и тактическое ядерное вооружение – гарантия ее суверенитета и безопасности, средство сдерживания любого потенциального агрессора, в том числе и того, который проводит масштабные мероприятия по устрашению России, перебрасывая к нашим западным границам американскую тяжелую бронированную технику, создавая на наших рубежах наступательную инфраструктуру, размещая там пункты управления, системы противоракетной обороны, самолеты, способные нести к цели американские атомные бомбы, ощупывая наши приграничные области локаторами своих разведывательных «Боингов», проводя на этих землях и в морских акваториях бесчисленное количество тактических и оперативно-тактических учений, приближая к нашим территориальным водам корабли с крылатыми ракетами большой дальности, нацеленными на наши ракетные шахты …

Для США ядерное оружие, тем более стратегическое, скорее обуза, чем защита. Нападать на них никто не собирается, знают они. Два океана, которые омывают их берега – надежная защита от любой экспансии. А вооруженные силы, обладающие самым большим финансовым обеспечением в мире, как и самым современным вооружением, сотни военных баз, разбросанных по всему миру и одиннадцать авианосных ударных групп – почти полная дополнительная гарантия неуязвимости страны. Если бы не было таких государств, как Россия и Китай.

Но в Вашингтоне понимают, что ни Москва, ни Пекин Соединенным Штатам не угрожают и угрожать не собираются. Хотя ракеты с ядерными боеголовками, которые есть у одних и у других, их все же беспокоят. Американцам ядерное оружие практически не нужно, его нельзя применить на поле боя. Лучше иметь высокоточные ракеты, в том числе и стратегические, которые по своей эффективности не уступают ядерным. Хотя и не оставляют после себя радиоактивной пустыни, и не обладают таким психологическим воздействием на противника, как атомное оружие. Поэтому США и меняют свои ядерные ракеты на высокоточные. И на земле, и на подводных лодках, на надводных кораблях, и на стратегических бомбардировщиках. Очень хотят втянуть в этот процесс Россию, тем более, что для Москвы это будет очень затратной и даже в чем-то разорительной гонкой вооружений. Нужно нам это? Вряд ли.

Но вот вопрос: те 700 носителей стратегического ядерного вооружения, которые у нас должны остаться на боевых позициях после выполнения Пражского договора (2020 год) и 1550 боеголовок на них, - это минимум или максимум для обеспечения гарантированного сдерживания вероятного агрессора? У специалистов однозначного ответа на этот вопрос нет. Знаю очень уважаемых экспертов с академическими званиями, которые считают такое количество носителей и боеголовок излишним, допускают сокращения их до 1000 головных частей и до 500 ракет. Официальные должностные лица страны с такой позицией не согласны. Считалось и считается, что такие сокращения в условиях санкций, развертывания на наших границах ударной инфраструктуры НАТО и США, в том числе и систем ПРО, где в пусковых установках противоракет можно загрузить «Томагавки», размещения в Европе американского тактического ядерного оружия - недопустимы. Тем более, если к процессу сокращения и ограничения ядерных вооружений не будут привлечены другие ядерные державы. Например, Великобритания, Франция, Китай…

Означает ли это, что мы заранее не согласны с Дональдом Трампом ни на какие размены и переговоры по сокращению и ограничению стратегических ядерных вооружений? Нет, не означает. Такая позиция российского руководства была заявлена на подобные или схожие инициативы Барака Обамы, который привел российско-американские отношения к тому результату, который мы наблюдаем сегодня. Не исключено, что во время правления Дональда Трампа, о котором в Кремле будут судить не по словам, а по его конкретным делам, в этой категорической позиции что-то изменится. Не будем забегать вперед.

По крайней мере, многие заявления избранного президента США Дональда Трампа внимательно изучают и анализируют не только журналисты и военные эксперты, но, надо думать, и в Кремле. Некоторые из них действительно представляются неординарными, интересными и, как принято сейчас говорить, креативными. Но на словах политику построить нельзя, тем более в столь чувствительной области, как безопасность страны и сдерживание возможного агрессора.

В любом случае по этим проблемам предстоят очень серьезные и длительные переговоры. Что-то подсказывает мне, что переход Анатолия Антонова, нашего самого видного специалиста в области переговоров по сокращению и ограничению стратегических вооружений, из Министерства обороны в Министерство иностранных дел произошел не просто так. И хотя бизнес – есть бизнес, разменять втемную - баш на баш - санкции на ракеты и боеголовки не получится.

Автор – военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке