Песков: РФ не обсуждает вопрос о сокращении ядерного вооружения

Кремль не рассматривает возможность сокращения ядерного вооружения в обмен на отмену санкций США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас каких-либо переговоров на этот счет не ведется», — сказал он.

Песков подчеркнул, что эта тема может обсуждаться только после вступления Трампа в должность президента.

По словам пресс-секретаря президента РФ, антироссийские санкции — это не вопрос российской повестки дня «как во внутреннем плане, так и в плане общения с зарубежными партнерами».

Песков подчеркнул, что Россия не была инициатором санкций «и не намерена ставить вопрос об этих санкциях в ходе зарубежных контактов», — подчеркнул Песков.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что собирается поставить вопрос о существенном сокращении арсеналов в ходе переговоров с РФ по ядерному разоружению. Он также сказал о возможности снятия санкций США с России в обмен на двустороннее соглашение о сокращении ядерного оружия.