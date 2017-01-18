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Су-35 получили сверхточные всепогодные прицелы

Самолеты оснастили оптико-локационной системой, которая видит воздушного и наземного врага в любых условиях

Фото: РИА НОВОСТИ/Виталий Аньков

Новейшие российские сверхманевренные истребители Су-35 получили уникальные оптические системы, которые незаметно для противника обнаруживают самолеты, вертолеты и беспилотники по теплу двигателей. Также оптико-локационная система ОЛС-35 позволяет с высокой точностью поражать бомбами и ракетами наземные цели. Система уже успешно прошел апробацию в ходе операции Воздушно-космических сил в Сирии.

Оптическая станция ОЛС-35 разработана и выпускается Научно-производственной корпорацией «Системы прецизионного приборостроения» (АО «НПК «СПП») спрятана в каплеобразном выступе, который смонтирован перед фонарем кабины пилота истребителя. В составе станции — чувствительная видеокамера, тепловизор, работающий днем и ночью в любую погоду, а также лазер. Последний не только измеряет расстояние до цели, но и создает невидимое пятно, которое «видят» ракеты и бомбы с лазерной головкой самонаведения. Воздушные и наземные объекты оптико-локационная станция обнаруживает и берет на сопровождение на расстоянии нескольких десятков километров. Видеоизображение и информация, полученные ОЛС, отображаются на на индикаторе на лобовом стекле (ИЛС) в кабине пилота.   

— В ходе боевых действий в Сирии Су-35 не только сопровождали российские фронтовые бомбардировщики и штурмовики, но и привлекались к нанесению ударов по наземным целям, — рассказал «Известиям» информированный источник в военном ведомстве. — Оптико-локационная система прошла все проверки и получила высокие отзывы. Используя ОЛС-35, истребители уничтожали наземные объекты не только высокоточными авиационными средствами поражения (АСП), но и обычными свободно падающими бомбами. Пилот с помощью камеры ОЛС обнаруживал цель, определял ее угловые координаты, а лазером измерял дальность. Эта информация передавалась в прицельный комплекс Су-35. Далее бортовая машина рассчитывала необходимые параметры для точного поражения цели.

Как рассказали «Известиям» в АО «НПК-СПП», сердце ОЛС-35 — это высокоточная система наведения на основе виртуальной гиростабилизированной платформы. Оптические элементы станции перемещаются актюаторами на основе тонкопленочной пьезокерамики с точностью, измеряемой микрометрами.

По словам заслуженного летчика-испытателя Романа Таскаева, первые оптико-локационные станции появились на истребителях МиГ-29 и Су-27.

— С помощью тепловизионного канала станция обнаруживает вражеские самолеты по теплу двигателей, а также по элементам конструкции летательного аппарата, которые нагреваются в полете, — рассказывает Таскаев. ­— Лазерный дальномер определяет расстояние до цели. Эта информация отображается в кабине пилота на индикаторе на лобовом стекле (ИЛС). Пилот с помощью специальной системы управления поворачивает головку наведения ракеты так, чтобы она захватила цель. ОЛС позволяет, не включая радар истребителя, незаметно для противника обнаружить его и нанести удар.

В настоящее время европейские истребители  Typhoon и Rafale оснащаются прицельными оптическими станции  Pirat и FSO (Front Sector Optronics). Они обеспечивают поиск, обнаружение  и измерение траектории движения воздушных целей. Но режимы по наземным целям ограничиваются только измерением дальности.

Многофункциональная ОЛС, работающая как по воздушным, так и по наземным целям,  устанавливается только на американский новейший истребитель пятого поколения F-35. «Электроно-оптическая система прицеливания» (Electro-Optical Targeting System, EOTS) изначально  предназначалась  для работы по наземным целям и представляет собой встроенный в конструкцию самолета вариант подвесного прицельного контейнера Sniper.   

EOTS установлена в нижней части фюзеляжа перед носовой стойкой шасси. Эта система достаточно эффективно работает по наземным целям. Но ее возможности по воздушным целям ограниченны. В частности, EOTS на может самостоятельно обнаруживать летательные аппараты, а работает только по внешнему целеуказанию.

Известия // среда, 18 января 2017 года

Су-35 получили сверхточные всепогодные прицелы

Су-35 получили сверхточные всепогодные прицелыСамолеты оснастили оптико-локационной системой, которая видит воздушного и наземного врага в любых условиях

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