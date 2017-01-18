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«Супер-МиГ» представят в конце января

Российский истребитель МиГ-35 готовят к началу государственных испытаний

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» в конце января проведут официальную презентацию новейшего легкого истребителя МиГ-35. А уже в начале февраля многофункциональная боевая машина, одинаково эффективно справляющаяся с наземными и воздушными целями, будет передана на государственные испытания. Ранее планировалось начать эти работы в январе нынешнего года. Но из-за неготовности части бортовых систем, в том числе и радиолокационной станции «Жук», сроки были сдвинуты.  

Информацию о предстоящей презентации и начале испытаний МиГ-35 «Известиям» подтвердили несколько источников в авиастроительной отрасли и Минобороны России.

— В настоящее время самолет уже готов к передаче на испытания, — рассказал один из собеседников «Известий». — Правда, пока есть определенные трудности с бортовым оборудованием. В частности, с радиолокатором «Жук». Но эти проблемы не критичны, и мы планируем решить их в ближайшее время.

В ОАК «Известиям» заявили, что МиГ-35 находится в высокой степени готовности, но сроки его официальной презентации и начала государственных испытаний комментировать не стали.

Строительство двух первых опытных МиГ-35 было завершено в прошлом году. 24 октября машина выполнила первый полет. При длине 17 м и взлетном весе более 23 т, «тридцать пятый» развивает скорость более 2,5 тыс. км/ч и способен пролететь около 3 тыс. км. На восьми узлах подвески машина поднимает в воздух до 7 т различного вооружения, включая ракеты «воздух-воздух», «воздух-поверхность» и управляемые авиабомбы.

Примечательно, что  со второй половины 1990-х годов существовало несколько проектов, получивших индекс МиГ-35. В частности, он должен был быть присвоен самолету 5-го поколения МиГ 1.44.  Индекс МиГ-35 получили  проекты модернизированных  МиГ-29, а также, предложенный Россией Индии в рамках конкурса MMRCA (Medium Multi-Role Combat Aircraft), легкий истребитель.

Нынешний «тридцать пятый» — это двухместная машина, созданная на базе палубного истребителя МиГ-29КУБ. На новом самолете отсутствует гак, цепляющий при посадке трос на палубе авианосца, а также складывавшееся крыло. Взамен МиГ-35 получил радиолокационную станцию Н010 «Жук-А» с активной фазированной антенной решеткой (антенна — не единая деталь, а конструкция из более чем тысячи небольших активных излучающих элементов). «Жук» обнаруживает вражеские самолеты, вертолеты и беспилотники на расстоянии более 300 км.

До 2020 года Минобороны России планирует закупить 30 истребителей МиГ-35.

— МиГ-35 станет для ВКС России сравнительно дешевым истребителем-бомбардировщиком, способным поражать различные цели высокоточным оружием, — отметил независимый военный эксперт Антон Лавров. — Он будет эффективно действовать даже в условиях сильного противодействия авиации противника. Более того, в определенных условиях он сможет сам выступать в качестве истребителя.   

Но по мнению главного редактора журнала «Экспорт вооружения» Андрея Фролова, на международном рынке российскому самолету придется серьезно побороться за место под солнцем.

— МиГ-35 придется конкурировать с китайскими FC-1 и J-10, шведским Grippen-Next и американскими F-16 block52-60, — пояснил Андрей Фролов. — По сравнению с этими машинами, МиГ тяжелее и к тому же двухдвигательный. В то же время конкурировать c двухдвигательными европейским Eurofighter, французским Rafale и американским F-18 Super Hornet ему будет тяжело. Рынок истребителей семейства МиГ-29/35 достаточно статичен. Все страны, желающие их купить, уже это сделали. А найти новых покупателей будет сложно.

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Известия // среда, 18 января 2017 года

«Супер-МиГ» представят в конце января

«Супер-МиГ» представят в конце январяРоссийский истребитель МиГ-35 готовят к началу государственных испытаний

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