Пенсия в рассрочку

В наступившем году объем единовременных выплат пенсионных накоплений увеличится до 12,5 млрд рублей (179% к 2016-му), сообщили «Известиям» в Пенсионном фонде России (ПФР). Столь значительный рост этого показателя будет обусловлен тем, что именно в 2017-м начнутся выплаты «шестипроцентникам» — гражданам 1967 года рождения и моложе, за которых работодатели вносили по 6% в накопительную часть, но ее размер не превышает 5% от страховой пенсии. По расчетам Научно-исследовательского финансового института (НИФИ), в этом году средний размер единовременной выплаты может составить более 159 тыс. рублей, а к 2030 году вырастет до 300 тыс. рублей. Эксперты полагают, что такой разовый «подарок» может оказаться неудобным как для выходящих на заслуженный отдых, так и для пенсионной системы.



В НИФИ предлагают изменить законодательство и не выплачивать накопления, которые недотягивают до 5% страховой пенсии, а преобразовать их в баллы и выдавать ежемесячно. Еще один вариант — сохранить средства в виде накоплений, но выплачивать их раз в год. В Минтруде «Известиям» сообщили, что готовы рассматривать предложения при условии предоставления расчетов.

Данные ПФР показывают, что в 2017-м объем средств, которые будут направлены на единовременную выплату пенсионных накоплений, существенно увеличится. Всего в такой форме средства получит около 1,2 млн человек, выходящих на заслуженный отдых, уточнили в Пенсионном фонде.



— Право на получение накопительной пенсии в виде единовременной выплаты имеют граждане, размер накопительной выплаты которых составляет пять и менее процентов к общему размеру пенсии. Это установлено законом от 28 декабря 2013 года №424-ФЗ, — напомнили в пресс-службе Минтруда.



Экспертов столь резкий рост средств на единовременную выплату не удивляет.



— Считается, что массовые выплаты по накопительной части начнутся в 2022 году. Однако уже в 2017-м начнут выходить на пенсию женщины 1967 года рождения, которые являются досрочниками, — учителя, врачи, жители Крайнего Севера и так далее, — пояснила старший научный сотрудник Аналитического центра НИФИ Татьяна Омельчук.



По ее расчетам (исходя из 5% от средней страховой пенсии), средняя единовременная выплата «шестипроцентникам» в 2017 году составит более 159 тыс. рублей, в 2022-м — более 203 тыс. рублей, в 2030-м — 298,9 тыс. рублей.



— Лицам 1967 года рождения и моложе логично не выплачивать накопительную пенсию единовременно. Размер этих выплат будет значительным, и потом многим на эту сумму в расчете на один месяц увеличится доплата до прожиточного минимума пенсионера, — уверена эксперт.



Сказать, какой процент от общей суммы 12,5 млрд будет выплачен досрочникам в 2017 году, нельзя — как сообщили «Известиям» в ПФР, фонд не ведет по таким гражданам отдельной статистики. В данных учитываются выплаты не только им, но и так называемым «двухпроцентникам» — мужчинам 1953–1966 года рождения и женщинам 1957–1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 год работодателями уплачивались страховые взносы в размере 2% на накопительную часть трудовой пенсии. Позже в связи с очередным витком реформы дальнейшее формирование накоплений для них отменили. Естественно, за два года и с таким размером взносов особых средств они не накопили. Однако даже в агрегированной статистике видно, что выплаты будут расти.



— Да, пока досрочники «тонут» в общей статистике. Но проблему нужно решать уже сейчас, потому что число людей, которые будут иметь право на единовременную выплату, будет стремительно увеличиваться, особенно с 2022 года. Поскольку первые значительные выплаты накопительной составляющей начнутся с 2017-го, важно как можно быстрее принять законодательное решение по выплатам 5% и меньше для лиц 1967 года рождения и моложе , — полагает Татьяна Омельчук.



Как уже писали «Известия», по предварительным оценкам Минтруда, с 1 января 2022-го по 1 января 2031 года единовременную выплату средств пенсионных накоплений получат 8,83 млн россиян. Объем сумм на единовременную выплату средств пенсионных накоплений за период с 2022 по 2030 год прогнозируется на уровне 797,2 млрд рублей.



Для лиц 1967 года рождения и моложе, если размер их накопительной пенсии составляет пять и менее процентов по отношению к сумме размера страховой пенсии, в НИФИ предлагают переводить накопления через стоимость пенсионного коэффициента в страховую часть пенсии или выплачивать накопительную пенсию раз в год при одновременном учете этой выплаты (в месячном выражении) при осуществлении доплат до прожиточного минимума пенсионера.



В первом варианте прибавка к пенсии, по расчетам Татьяны Омельчук, составит в 2017 году 663 рубля, в 2022-м — 847 рублей, а в 2030-м — 1245 рублей. Если выплачивать накопления раз в год, суммы, естественно, будут выше — 7957 рублей, 10,2 тыс. рублей и почти 15 тыс. рублей соответственно.



Заместитель директора Института развития социального страхования Дмитрий Алексеев считает предложение НИФИ актуальным и разумным.



— Действительно, проблему нужно решать как можно быстрее, пока размер единовременных выплат не достиг значительного уровня, — сказал он.



Однако эксперт полагает, что лучше отказаться от варианта ежемесячных выплат в связи с их незначительностью.



— Прибавка будет не слишком заметна, а вот если выплачивать накопления раз в год, то это интересная и правильная идея, — говорит Дмитрий Алексеев.



По словам Татьяны Омельчук, она уже обратилась во все заинтересованные ведомства, но конкретного ответа по предложениям пока не получила.



В пресс-службе Минтруда «Известиям» заявили, что «в рамках дальнейшего развития накопительной составляющей пенсионной системы министерство готово рассматривать различные предложения при предоставлении соответствующих расчетов».

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