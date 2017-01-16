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Могерини запретила Великобритании вести переговоры с третьей стороной

По словам главы европейской дипломатии, Соединенное Королевство до сих пор находится в ЕС, поэтому не может быть никаких двусторонних переговоров по торговым соглашениям

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что пока Великобритания находится в Евросоюзе, она не может вести никакие переговоры о торговых соглашениях с третьей стороной.

Она отметила, что этот вопрос обсуждался в том числе с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном.

Могерини подчеркнула, что Соединенное Королевство спустя семь месяцев после Brexit остается членом единого рынка и поэтому не может быть никаких двусторонних переговоров по торговым соглашениям с третьей стороной.

Ранее Борис Джонсон по итогам встреч с членами политической команды избранного американского президента Дональда Трампа заявил, что его Великобритания станет одной из первых в списке стран, которые заключат с США соглашение о свободной торговле.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала понять, что восстановление контроля над иммиграцией и законами является приоритетом британского правительства при выходе из Евросоюза даже в том случае, если это означает отказ от единого рынка.

Напомним, по итогам состоявшегося 23 июня референдума о выходе Великобритании из Евросоюза большинство голосовавших британцев (51,9%) высказались за выход страны из ЕС, за сохранение Великобритании в составе Евросоюза — 48,1%. 

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Могерини запретила Великобритании вести переговоры с третьей стороной

По словам главы европейской дипломатии, Соединенное Королевство до сих пор находится в ЕС, поэтому не может быть никаких двусторонних переговоров по торговым соглашениям

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