Могерини запретила Великобритании вести переговоры с третьей стороной

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что пока Великобритания находится в Евросоюзе, она не может вести никакие переговоры о торговых соглашениях с третьей стороной.



Она отметила, что этот вопрос обсуждался в том числе с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном.

Могерини подчеркнула, что Соединенное Королевство спустя семь месяцев после Brexit остается членом единого рынка и поэтому не может быть никаких двусторонних переговоров по торговым соглашениям с третьей стороной.



Ранее Борис Джонсон по итогам встреч с членами политической команды избранного американского президента Дональда Трампа заявил, что его Великобритания станет одной из первых в списке стран, которые заключат с США соглашение о свободной торговле.



В свою очередь, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала понять, что восстановление контроля над иммиграцией и законами является приоритетом британского правительства при выходе из Евросоюза даже в том случае, если это означает отказ от единого рынка.



Напомним, по итогам состоявшегося 23 июня референдума о выходе Великобритании из Евросоюза большинство голосовавших британцев (51,9%) высказались за выход страны из ЕС, за сохранение Великобритании в составе Евросоюза — 48,1%.

