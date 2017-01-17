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Премьер-министр Турции подтвердил арест стамбульского террориста

Выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов застрелил 39 посетителей ночного клуба Reina

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил арест террориста, который застрелил 39 посетителей ночного клуба в Стамбуле в новогоднюю ночь.

«Вчера был пойман тот, который совершил ужасное преступление в новогоднюю ночь, когда погибли 39 человек», — передает слова Йылдырыма «РИА Новости».

По его словам, сейчас полицейские допрашивают арестованного.

«Главное, что исполнителя этого подлого теракта поймали. Для нас это очень важный фактор. Важно установить, какие силы стоят за террористом», — подчеркнул премьер-министр Турции.

Напомним, в новогоднюю ночь террорист, вооруженный автоматом, ворвался в клуб Reina в Стамбуле и открыл огонь.

В заведении на момент нападения находилось более 700 человек. Злоумышленник выпустил в людей около 180 пуль, убив 39 и ранив 69 человек. После этого он переоделся и скрылся.

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Известия // вторник, 17 января 2017 года

Премьер-министр Турции подтвердил арест стамбульского террориста

Выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов застрелил 39 посетителей ночного клуба Reina

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