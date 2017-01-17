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Лавров: ООН и новая администрация США приглашены на переговоры по САР

Встреча состоится в Астане 23 января

В ходе пресс-конференции министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия сочла правильным пригласить представителей ООН и новой американской администрации на переговоры по Сирии, которые пройдут в Астане 23 января.

Лавров добавил, что Москва рассчитывает на то, что в Вашингтоне примут это приглашение.

«Рассчитываем, что новая американская администрация сможет принять это приглашение, что будет представлена своими экспертами на любом возможном уровне. Это будет первый официальный контакт, в ходе которого можно будет начать обсуждать повышение эффективности борьбы с терроризмом в Сирии», — подчеркнул министр.

Ранее Лавров назвал международный терроризм главной международной угрозой 2016 года, отметив, что мировое сообщество пока так и не сплотилось для борьбы с ним.

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Известия // вторник, 17 января 2017 года

Лавров: ООН и новая администрация США приглашены на переговоры по САР

Встреча состоится в Астане 23 января

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