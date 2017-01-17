Лавров заявил об активных попытках США вербовать российских дипломатов

Активность по попыткам вербовки российских дипломатов в США нарастала в последние годы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«За последнее время, за последние несколько лет, особенно во время второго срока администрации <уходящего президента США Барака Обамы>, такая активность недружественная в отношении наших дипломатов нарастала», — сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.

Глава МИДа РФ отметил, что ведомство не придавало гласности полную статистику на этот счет.