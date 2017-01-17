Аэропорт Калининграда приостановил работу из-за сильного тумана

В связи с этим отменены десятки авиарейсов
Калининградский аэропорт «Храброво» временно приостановил работу из-за сильного тумана. Об этом рассказала помощник гендиректора аэропорта Наталья Грицун.
«Калининград не принимает и не отправляет самолеты по метеоусловиям — очень сильный густой туман. С утра было улучшение, успели принять борт из Минска, но обратно он вылететь не может, туман снова опустился», — цитирует Грицун «РИА Новости».
По данным «Клопс.Ru», сегодняшним утром из-за непогоды было сразу отменено несколько рейсов из Калининграда, в том числе в Москву и Санкт-Петербург.
По информации онлайн-табло, в настоящий момент из калининградского аэропорта в Москву и Санкт-Петербург не могут вылететь порядка 10 рейсов.
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