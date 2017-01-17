Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
17 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Аэропорт Калининграда приостановил работу из-за сильного тумана

В связи с этим отменены десятки авиарейсов

Калининградский аэропорт «Храброво» временно приостановил работу из-за сильного тумана. Об этом рассказала помощник гендиректора аэропорта Наталья Грицун.

«Калининград не принимает и не отправляет самолеты по метеоусловиям — очень сильный густой туман. С утра было улучшение, успели принять борт из Минска, но обратно он вылететь не может, туман снова опустился», — цитирует Грицун «РИА Новости».

По данным «Клопс.Ru», сегодняшним утром из-за непогоды было сразу отменено несколько рейсов из Калининграда, в том числе в Москву и Санкт-Петербург.

По информации онлайн-табло, в настоящий момент из калининградского аэропорта в Москву и Санкт-Петербург не могут вылететь порядка 10 рейсов.

Читайте также:

Московские аэропорты отменили 36 авиарейсов из-за мокрого снега

Снег и ветер смели расписание

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Аэропорт Калининграда приостановил работу из-за сильного тумана

В связи с этим отменены десятки авиарейсов

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Иосиф Кобзон

депутат

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Вячеслав Кушнарев

эксперт

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения

Мнение

Илья Резник

композитор

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Сергей Волгин

автоюрист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке